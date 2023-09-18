تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ريشيتنياك، في "أوراسيا ديلي"، حول ما يجب أن يفهمه الغرب بوضوح من نتائج الانتخابات الروسية الأخيرة.

وجاء في مقال الخبير في معهد شمال القوقاز التابع لأكاديمية الاقتصاد الوطني:

لقد شكلت الانتخابات في الأقاليم الروسية حدثا تاريخيا، كونها تمهد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل. وهي تظهر من نواحٍ كثيرة الموقف المتوقع في الانتخابات الرئاسية.

وقد بينت الانتخابات أن دعم السكان، للحكومة الحالية ولحزب روسيا الموحدة كقوة سياسية رئيسية في البلاد، ولفلاديمير بوتين شخصيًا، منذ الانتخابات الأخيرة إلى اليوم، وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن الوباء والعملية العسكرية الخاصة، لم يستمر فحسب، بل زاد. فقد فاز ممثلو روسيا الموحدة في جميع المناطق العشر التي جرى فيها انتخاب القادة.

تمنى الغربيون لو يروا انخفاضا في إقبال الناخبين على التصويت، وتراجعا في دعم مرشحي حزب روسيا الموحدة، والعديد من المشاكل تتخلل الانتخابات. وبحسبهم، فمن شأن ذلك أن يشكل أساسًا لحركة احتجاجية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وورقة رابحة في المفاوضات الدولية.

لكن الانتخابات الماضية أظهرت بوضوح أن الشعب متحد مع السلطات، وليس هناك موضوعيًا أي أساس لزعزعة الاستقرار في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية.

لقد أرسل الروس إشارة إلى الغرب بأننا مستعدون للمواجهة ولن نتخلى عن أهدافنا ومسارنا.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة المشاركة زادت في الانتخابات الأخيرة عن سابقاتها. فقد بلغ متوسط المشاركة في الانتخابات 43.5%، وهي نسبة أعلى، ليس فقط من الانتخابات السابقة، بل من أفضل المؤشرات بشكل عام. وقد زادت في العديد من المناطق عن 50٪، وفي المناطق الجديدة كانت واحدة من أعلى المعدلات في البلاد، ما أظهر أن سكان المناطق الجديدة ما زالوا يثقون بالسلطات الروسية وما زالوا يدعمون قرار الانضمام إلى روسيا بنشاط.

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