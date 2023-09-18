تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول توعّد زيلينسكي الدول الأوروبية التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وجاء في المقال: هدد نظام كييف بـ "رد حضاري" على الدول التي لم توافق على قرار المفوضية الأوروبية القاضي برفع الحظر عن واردات الحبوب من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عبر قناته على تيليغرام: “إذا كانت قرارات (الجيران) تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية”.

ومن بين "الرافضين" بولندا وسلوفاكيا والمجر، فهي لم توافق على الامتثال للمتطلبات، وفرضت من جانب واحد حظراً على استيراد الحبوب الأوكرانية. ولم ترفض بودابست شراء الحبوب فحسب، بل حظرت استيراد 24 نوعا آخر من المنتجات من أوكرانيا. ومن بينها الخضروات ومنتجات اللحوم وبذور عباد الشمس والنبيذ والعسل؛ ومن بين أشياء أخرى، محاصيل الحبوب.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي والاقتصادي ألكسندر دودتشاك:

زيلينسكي ينفذ أوامر واشنطن، التي تحاول ضرب منافسيها من الدول الأخرى. نجحت الشركات الأمريكية في تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإغراق أوروبا الشرقية بها. لن يتمكن جميع مزارعي أوروبا الشرقية من التوسع في إنتاج الحبوب. هناك تناقضات واضحة بين قيادة بعض دول أوروبا الشرقية وقيادة الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية. ومن الواضح أن هذه الأخيرة تنفذ أوامر خارجية؛ وأوكرانيا تتصرف وكأنها "حصان طروادة" في الاتحاد الأوروبي.

هل ينجح الاتحاد الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، التي يناشدها زيلينسكي، في الضغط على "المنشقين"؟

كما تعلمون، على الرغم من أن سلوفاكيا وبولندا تتخذان اليوم مواقف حمائية، فإن موقفهما على الأرجح مرتبط بالانتخابات المقبلة. أولئك الذين يتولون السلطة في هذه البلدان يريدون إرضاء مزارعيهم. وبعد الانتخابات، سيتغير الموقف من إمدادات الحبوب الأوكرانية بشكل واضح. الدولة الوحيدة التي لن تخضع للضغوط هي المجر. فهي في الوقت الحالي الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمسك بالسيادة والواقعية في سياستها.

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