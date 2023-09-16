تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضرورة العمل على استنزاف احتياطات الخصم قبل شن الهجوم عليه.

وجاء في المقال:عند تقويم الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية، يتحدث خبراؤنا والخبراء الغربيون، بشكل متزايد عن هجوم روسي وشيك. يناقشون الاحتياطيات التي حشدناها للهجوم والأسلحة. حول ذلك التقت "موسكوفسكي كومسوموليتس" ضابط الاستطلاع السابق، بطل روسيا، العقيد رستم كلوبوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

لماذا في الغرب يتحدثون علنًا عن هجومنا المضاد، بينما نحن لا نراه؟

أي هجوم مضاد! كل شيء يبدأ بهجمات مضادة، وبعد ذلك فقط يجري تنفيذ الهجوم المضاد، يحدث ذلك بعد اختراق قوات العدو خط المواجهة.

في الواقع، وفقًا للكلاسيكيات، تبدأ القوات هجومها المضاد بعد وصول العدو إلى الخط الثاني من دفاعها. خلاف ذلك، إذا هاجمت العدو، كما يقولون، من منطقة محايدة، فيمكن الدخول في معركة مضادة.

وإذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية أبدًا من الوصول إلى خط دفاعنا الثاني؟

هذا يعني نحن بحاجة إلى جرهم إلى هناك. منحهم الفرصة ليشعروا بأنهم أقوياء وما زالوا قادرين على الهجوم.

عاجلاً أم آجلاً، ستتخذ القوات المسلحة الأوكرانية بالتأكيد موقفاً دفاعياً. ولكن بمجرد أن يفعلوا ذلك، توقعوا على الفور هجومنا المضاد. وبسرعة.

ببساطة، هناك أربعة شروط رئيسية للهجوم المضاد. أولاً: يجب إيقاف العدو بعد استنفاد كافة قدراته الهجومية؛ ثانياً: إلحاق إصابات نارية به؛ ثالثا، استنفد العدو بحلول هذا الوقت كل احتياطاته أو حرمانه من فرصة نقل هذه الاحتياطات إلى خط المواجهة؛ ورابعاً- وهذا ما يهمنا بالفعل- يجب أن تكون لدينا القوات والوسائل اللازمة لشن هجوم مضاد.

لكن هل يعني ذلك أن نترقب هجومنا؟

بلا شك. الهدف الرئيس للدفاع هو: تهيئة الظروف المواتية للقيام بعمليات هجومية تالية.

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