تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بارانوف، في كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم تخلي نظام كييف عن نيته التسبب بكارثة نووية وتحميل موسكو المسؤولية عنها.

وجاء في المقال: وفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تواصل القيادة الأوكرانية العمل بهدوء على تصنيع "قنبلة نووية قذرة". المقصود ذخيرة قوية محشوة بالمتفجرات والمواد المشعة، عند تفعيلها، لا يحدث انفجار نووي تقليدي، ولكن يمكن أن تتلوث مساحة شاسعة بالإشعاع المميت.

كييف تتلاعب بهذه الفكرة للسنة الثانية على التوالي. ففي العام 2022، خططت لتفجير مثل هذه القنبلة وإلقاء المسؤولية على روسيا. لكن استخباراتنا تمكنت من الكشف عن هذه النوايا المجنونة، وسرعان ما وصلت المعلومات إلى العواصم الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تفادي الكارثة. لكن تبين أن الحكام الأوكرانيين ما زالوا يتلطون لفعل ذلك.

وفقا لمدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، هناك دليل على أن أوكرانيا، سرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلت دفعة من الوقود المشع من محطة روفنو للطاقة النووية إلى منشأة التخزين في تشيرنوبيل. هذا انتهاك صارخ للاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نُقل الوقود في حاويتين، رسميًا للتخزين، لكن لدى الاستخبارات الروسية معلومات عن أنهم في الواقع يمكن يعيدوا تدوير الوقود النووي، ثم استخدامه لحشو "قنبلة قذرة".

في وقت سابق، أثبتت الاستخبارات الروسية أنهم (في كييف) شكلوا وحدة منفصلة في المخابرات العسكرية في أوكرانيا لتجهيز طائرات خفيفة للقيام بأعمال تخريبية في روسيا. وكما أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية فإن من مهام هذه الوحدة تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مواد متفجرة تحتوي على عناصر مشعة.

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