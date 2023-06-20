اقتصاد روسيا بخير والعقوبات سياسة فاشلة

يؤكد الكاتب Vuk Vuksanovic أن سياسة الغرب في فرض المزيد من العقوبات على روسيا فاشلة، وأن لدى روسيا بدائل تجعل اقتصادها قويا ومقاوما.

يعترف الغرب بفشل سياسته التي تهدف إلى إلحاق المزيد من الضرر الاقتصادي بروسيا. وهذا يعود جزئيا إلى حقيقة أن باقي دول العالم لم ترغب أن تتبع خطى الغرب. وتعد إفريقيا بموانئها العديدة ضرورية جدا من حيث لوجستيات التجارة الدولية بما في ذلك الموجودة في شمال إفريقيا (مصر وتونس والجزائر) وشرق إفريقيا (كينيا) وجنوب إفرقيا (جنوب إفريقيا). كما تعد المطارات الإفريقية كمطار القاهرة مفيدة لموسكو حيث تستفيد الشركات الروسية والسياح من الرحلات الجوية إلى إفريقيا.

وتعتبر التجارة مع الدول الإفريقية فضاء آمنا لروسيا بعيدا عن العقوبات لأن هذه الدول لم تدعم العقوبات الغربية، ولم تمنع السفن الروسية من استخدام موانئها.وبالتالي تستطيع السفن الروسية أن ترسو هناك لإجراء الإصلاحات اللازمة. وبما أن الصين والهند تمثلان 40% من صادرات النفط الروسية، وبما أن البحر الأحمر يمثل طريقا مهما لعبور ناقلات النفط فإن الوصول إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر، مصر والسودان وإرتيريا وجيبوتي، أمر بالغ الأهمية. أما ميناء كيب تاون في جنوب إفريقيا فهو مفيد لليخوت الروسية الفاخرة كي ترسو هناك بعيدا عن العقوبات.

وبرأي الكاتب فإن الأمر محلول أيضا على الصعيد المالي لأن روسيا تستطيع إجراء المعاملات المصرفية الدولية عن طريق نظام المدفوعات الصيني UnionPay المعتمد من قبل الدول الإفريقية. إضافة للنعمة المالية الإضافية التي تحصل عليها روسيا من خلال الدعم العسكري والسياسي للأنظمة الإفريقية، مما يتيح لها مثلا الوصول لذهب السودان وماس جمهورية إفريقيا الوسطى. كل ذلك يرفد الميزانية الروسية ويمكّن الاقتصاد الروسي من الصمود في وجه العقوبات الغربية، خاصة أن الذهب والماس لا يتم تجميدهما ومصادرتهما بسهولة مثل الأصول المالية الأخرى.

المصدر: National Interest

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