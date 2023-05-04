كتب فيكتور جدانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن السيناريو المحتمل للتخلص من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في المقال: أعلن ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، عن تصفية وشيكة محتملة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال ريتر إن تمسك زيلينسكي بالسلطة وسط الصراع المستمر يزيد من احتمال إزاحته جسديا.

ولكن من الصعب أن يكون سقوط زيلينسكي ومقتله ممكناً من دون موافقة الغرب والولايات المتحدة. علما بأن الخيارات الأخرى لإزاحة رئيس أوكرانيا ليست مستبعدة. على سبيل المثال، تحت ستار انقلاب، يمكن تصفية زيلينسكي مباشرة من قبل رعاته الغربيين. وقد يؤدي تسميمه أو استهدافه بضربة صاروخية إلى اتهامات كاذبة جديدة ضد روسيا.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي والاقتصادي ألكسندر دودتشاك لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن آفاق زيلينسكي غامضة وقاتمة بالفعل. و "قد لا يحتاج الغرب إلى تصفيته. ولكن، من ناحية أخرى، هو مرشح ممتاز لدور الضحية المقدسة. يمكنهم التخلص منه واتهام المخابرات الروسية بذلك".

وأشار دودتشاك إلى أن زيلينسكي يخضع لحراسة جيدة من قبل القوات الخاصة التابعة للجيش البريطاني، وطالما أن الغرب يحتاج إليه، فإن سلامته مضمونة.

ولم يستبعد ضيف الصحيفة أن تقوم القوات البريطانية الخاصة بتنفيذ عملية تصفية زيلينسكي جسديا، حيث يمكنها بسهولة الاستفادة من وجودها بالقرب منه.

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