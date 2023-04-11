الغرب يحاول بالحيلة والخداع جعل شي جين بينغ يتصل بزيلينسكي

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي تمنع الرئيس الصيني من الاتصال بزيلينسكي.

وجاء في المقال: تحتدم المشاعر حول إمكانية عقد حوار بين أوكرانيا والصين. المباحثات المحتملة شديدة الأهمية لكل من أوكرانيا وبلدان أوروبا، ولكن يبدو أن السياسيين في الصين يفضلون البقاء على مسافة من الصراع. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن مثل هذه المباحثات سوف تجري، ولكن فقط عندما "تناسبها الظروف والوقت".

وفي الصدد، قال الباحث السياسي سيرغي ماركوف: "في الوقت الحالي، تتمثل إحدى التوجهات الرئيسية في الهجوم على الصين وروسيا في خداع شي لجعله يتصل بزيلينسكي. فهناك طاقة سياسية هائلة تتركز حول هذه المحادثة، وهذا ما أكده سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي. فقال إن السياسيين الأوروبيين مهووسون حرفياً بهذه الدعوة. طرح شي خطة للسلام، فرفضها الأمريكيون ورفضها الأوروبيون- بسبب الصمت. فعندما لا يتصل شي بزيلينسكي، فإنه يؤكد أن زيلينسكي ليس زعيما لأوكرانيا، بل دمية في يد أعداء الصين، ولا جدوى من الاتصال به، ما يعني أنه لا توجد عمليات حربية بين روسيا وأوكرانيا، إنما بين روسيا والولايات المتحدة، ناجمة عن العدوان الأمريكي. والدعوة ستعني عكس ذلك، وستعني هزيمة دبلوماسية كبيرة للصين. زيلينسكي على علم بخطة الخداع هذه ولن يتلفظ بما يسيء لها".

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