كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الوضع الخطير الناشئ أمام أنف روسيا، وما يتوجب على موسكو فعله.

وجاء في المقال: أصبحت فنلندا رسميًا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل. وسوف تُقام، في بروكسل في مقر الحلف، مراسم رسمية لرفع العلم الفنلندي وتقديم وثيقة انضمام فنلندا للكتلة العسكرية إلى الرئيس ساولي نينيستو.

وفقًا لبعض الخبراء، يمكن لروسيا الرد على توسع الناتو بانضمام فنلندا، من خلال نشر أسلحة نووية تكتيكية بالقرب من حدودها، مثل صواريخ اسكندر.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو:

"لقد حصلنا على زيادة طول خط التماس مع الناتو أكثر من 1200 كيلومتر، ما يؤدي إلى زيادة حادة في الخطر على شمال غرب روسيا، وسان بطرسبورغ بالطبع. في الواقع، يبدأ التطوير العسكري لمسرح العمليات العسكرية استعدادًا لحرب جديدة ضد روسيا، مع احتمال أن تتقدم فنلندا، في مرحلة معينة، بمطالب رسمية حول الأراضي في روسيا".

ويرى كوروتشينكو أنه يجب علينا أيضًا أن ندرك أن السويد ستصبح أيضًا عضوًا في الحلف بعد فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وقال:

"وبالتالي، فإننا نحصل على تكوين عسكري غير موات للغاية بالنسبة لنا في شمال غرب البلاد. وفي المستقبل، إمكانية تحوّل بحر البلطيق فعليا إلى بحر داخلي لحلف شمال الأطلسي. في الوقت نفسه، وحده انتصار روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن يغير بشكل جذري الوضع في هذه المنطقة وتوازن القوى لمصلحتنا".

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