سوريا ذكّرت الولايات المتحدة باستمرار الحرب

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول اضطرار واشنطن إلى سحب قواتها من سوريا، تحت تأثير الضربات، عاجلا أم آجلا.

وجاء في المقال: تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على سلسلة الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعد البنتاغون العسكرية في سوريا وأدت إلى مقتل جندي أمريكي. تحمّل أمريكا المسؤولية للقوات الموالية لإيران، التي تزايد نشاطها في الآونة الأخيرة.

يرى الخبير السياسي ميس قربانوف أن "ضربات الأيام الأخيرة هي رد على العدوان الأمريكي. فلم يدع أحد الأمريكيين إلى سوريا، بل هم على أرض أجنبية ولا يتحملون أي مسؤولية عما يفعلونه هناك. هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها الولايات المتحدة مثل هذا الرد الجاد، ومن الطبيعي أن يشعروا (في واشنطن) بالصدمة مما يحدث. من الواضح أنهم لم يتوقعوا مثل هذه المقاومة الجادة. بالنسبة لهم، هذا تذكير بهزيمتهم في أفغانستان. تتعرض سمعة الولايات المتحدة مرة أخرى لضربة جدية".

وبحسب قربانوف، فإن المواجهة على الأراضي السورية ستستمر، والتطهير من فلول داعش مجرد ذريعة، لأن القواعد الأمريكية تقع بالقرب من حقول النفط.

وختم ضيف الصحيفة بالقول: "القواعد الإيرانية في سوريا محصنة بشكل جيد. فأن تتعرض المنشآت العسكرية الأمريكية للهجوم، يعني أن منظمي الهجمات يعرفون ما أقدموا عليه. وهذه ليست سوى البداية. فالأمريكيون سيضطرون إلى مغادرة سوريا كما فعلوا في العراق وأفغانستان".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب