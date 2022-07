قرائن على تورط مؤسسة أمريكية في تخليق فيروس كوفيد-19

تحت عنوان "المشكلة كلها في الأشواك: قد تكون DARPA الأمريكية متورطة في جائحة COVID-19"، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، عن الأصل الصناعي لوباء كورونا.

وجاء في المقال: أعلن رئيس لجنة التحقيق في أصل فيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب مرض كورونا الفيروسي، جيفري ساكس، عن إمكانية اصطناع العامل الممرض في المختبر. فلماذا الدكتور ساكس مقتنع تقريبا بالتخليق الاصطناعي لفيروس كورونا؟

أولاً، ورغم مرور عامين على الجائحة، فقد تعذر العثور على ناقل طبيعي لكوفيد-19. يقولون إن نصف غابات الصين قد تم تفتيشها بحثا عن ناقل، دون جدوى. كما فشلت تجربة العدوى العكسية، أي عدوى فئران التجارب بفيروس كورونا البشري؛

والسبب الثاني هو تسلسل الأحماض الأمينية الفريدة على الجزء الأكثر أهمية من بروتين الفيروس شوكي الشكل. هذا التسلسل خبيث لدرجة أنه يسمح للممرض بالدخول، بحرّية، إلى خلايا الجهاز التنفسي البشري.

المفارقة هي أن تسلسل ثمانية أحماض أمينية في تكوين الأشواك وجد في خلايا البلعوم والقصبات الهوائية والرئتين لدى البشر. لا يوجد فيروس تنفسي آخر يمكنه تنفيذ مثل هذه الحيلة. وقد تم نشر مقال، بهذا الخصوص، مع تحليل مفصل لهذه الحقيقة في Proceedings of the National Academy of Sciences.

وهنا يأتي الأمر الأكثر إثارة. فهناك مؤسسة بحثية في ​​الولايات المتحدة، اسمها EcoHealth Alliance، تعيش على المنح المتعلقة بالرعاية الصحية. وقد تمكنوا هناك من إنفاق أكثر من 118 مليون دولار، بل والعمل مع المختبرات البيولوجية الصينية في ووهان.

في العام 2018، كان الباحثون في EcoHealth Alliance ينوون تلقي تمويل مفتوح بالكامل من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA). فخمٍّنوا من أجل ماذا؟ فقط من أجل تطوير سلالات من فيروسات الخفافيش، حيث يوجد بالضبط تسلسل الأحماض الأمينية نفسه على أشواك الفيروس التاجي.

أي قبل حوالي عام ونصف من انتشار الوباء في الولايات المتحدة، حاول العاملون في EcoHealth تجميع فيروس يشبه بدقة SARS-CoV-2.

رسميا، لم يتم تقديم أي أموال لمثل هذه التجارب المثيرة للجدل. لكن من يكشف تفاصيل البرنامج العسكرية؟ فهذه فرصة حقيقية لإشباع الرغبة في البحث، ومحاولة تخليق سلاح فيروسي معجز. وقد تم تأسيس DARPA لهذا الغرض بالذات.

