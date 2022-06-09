في أمريكا لا أحد يهتم

كتب مسؤول الدعاية ومنسق المشاريع العامة للتعاون الروسي الأمريكي هانتر كيوود، في إزفيستيا" حول فقدان الأمريكيين اهتمامهم بالأحداث في أوكرانيا.

وجاء في المقال: في الآونة الأخيرة، جرى تزيين شوارع المدن الأمريكية بالأعلام الأوكرانية، وردد قادة الرأي العام شعار "قفوا مع أوكرانيا". وفي يونيو، تجري مسيرة المثليين، التي أصبحت بمثابة عيد وطني في الولايات المتحدة. والآن، يقوم أصحاب المتاجر، الذين كانوا يلوحون بالأمس بالعلم الأوكراني، برفع شعار قوس قزح بدلا منه: من المهم للأمريكيين الانسياق وراء التيار السائد. بدأ عدد أقل من الناس يتحدثون عن أوكرانيا، فسرعان ما فقد الأمريكيون العاديون اهتمامهم بالصراع البعيد وغير المفهوم الذي يجري في مكان ما وراء المحيط.

فهل من المستغرب أن افتتان الأمريكيين بمشاكل أوكرانيا لم يدم طويلاً؟ وفقا لنتائج إحدى الدراسات، لم يتمكن معظم المواطنين الأمريكيين حتى من العثور على ثاني أكبر دولة في أوروبا على الخريطة. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الأقل اطلاعا فقط بين الأمريكيين يؤيدون تدخل واشنطن العسكري في الصراع الأوكراني.

ومع ذلك، لا يزال الخوف من روسيا يُستخدم ككبش سياسي قوي من قبل الديمقراطيين والجمهوريين بنشاط ضد بعضهم البعض. ربما يكون هذا هو السبب الوحيد وراء بقاء أوكرانيا على جدول الأعمال الإخباري الأمريكي.

معظم الأمريكيين غير مبالين بمصير الأوكرانيين. ليس لديهم ولن يكون لديهم وجهة نظرهم الخاصة بشأن الأزمة الأوكرانية. بسبب القصور الذاتي، يؤمن الأمريكيون بشكل أعمى بما يقال لهم من الشاشات.

وإلا فكيف نفسر أن الأمريكيين يتجاهلون تماما الكارثة الإنسانية في اليمن أو عدوان تركيا حليفتهم في الناتو على سوريا؟ وماذا عن جرائم الحرب التي يرتكبونها في دول الشرق الأوسط؟

لا يقلق أي من هذه الموضوعات المواطن الأمريكي العادي.

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