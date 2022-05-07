لماذا تخشى بولندا احتلال أوكرانيا

كتب أوليغ تسيغانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي تجعل بولندا تتردد في احتلال الجزء الغربي من أوكرانيا.

وجاء في المقال: قال الخبير العسكري فلاديمير إفسييف، في مقابلة مع بوابة Ukraina.ru، إن بولندا تخشى الآن إرسال قوات إلى أراضي غرب أوكرانيا، لأن من شأن مثل هذه الإجراء أن يحول دون تفعيل البند الخاص بالدفاع الجماعي لحلف الناتو. فمع إدخال قواتها، ستبقى بولندا من دون حماية الحلف من خطوات روسية جوابية.

وأوضح أن وارسو تريد فرض سيطرتها على المناطق الأوكرانية الواقعة على المناطق الحدودية، لكنها لا تستطيع فعل ذلك في الوقت الحالي. لأن السلطات البولندية تخشى عمليات جوابية تقوم بها روسيا، التي سترد بسرعة البرق.

وقال إفسييف: "في هذه الحالة، لا يدور الحديث عن حرب شاملة مع الناتو. فمن لحظة دخول القوات البولندية إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف، لن يكون ممكنا استخدام مادة الناتو الخاصة بالدفاع عن النفس. ومع تطور وضع كهذا، ستبقى بولندا بمفردها، وستكون موسكو قادرة على توجيه ضربات بصواريخ كينجال التي لن يتمكن الجيش البولندي من صدها".

ووفقا لـ إفسييف، لا يمكن للقوات البولندية دخول أوكرانيا إلا بعد بداية تفكك البلاد، ومع فقدان سلطات كييف سيطرتها على البلاد.

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