كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول مزاج اجتماعي واضح يدعم المعايير والقيم الروسية ويتفهم ضرورات العملية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في المقال: "بإجراءاتهم ضد روسيا، يجني السياسيون في الغرب تأثيرا معاكسا"، كما قال مدير معهد الدول الحديثة، أليكسي مارتينوف، الأربعاء، في جلسة نقاش بمعهد الخبراء للبحوث الاجتماعية (EISI) حول موضوع "ظاهرة تماسك المجتمع الروسي".

وكان أحد أسباب مناقشة هذا الموضوع هو المسح الاجتماعي، الذي قدم نتائجه مدير قسم "التحليل السياسي"، بمؤسسة VTsIOM ميخائيل مامونوف، والذي أفضى إلى أن حوالي 89٪ من المستطلعة آراؤهم يرون أن على روسيا أن تلتزم بمعاييرها الخاصة، لا أن تسترشد بمعايير الدول الغربية، مقابل 3٪ فقط يرون ضرورة الاسترشاد بالمعايير الغربية، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن بعض المعايير المحلية الخاصة.

وأظهر الاستطلاع نفسه إلى أن 61٪ من الروس يرون أن العملية العسكرية في أوكرانيا وحدت مجتمعنا. كما يرى المستطلعة آراؤهم في تعدد القوميات والابتعاد عن القيم التي يفرضها الغرب وفي النماذج المجتمعية الخاصة عوامل توحيد أخرى".

في الأسابيع التي كان المجتمع يتابع فيها مسار العملية الخاصة في دونباس وأوكرانيا، تشكل إجماع سياسي مدني، يمكن تسميته دونباسي، على غرار "إجماع القرم" الذي نشأ بعد عودة انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، بحسب الباحث السياسي الكسندر روداكوف، الذي أشار إلى أن الإجماع حول دونباس يظهر الاستقرار السياسي والحضاري لروسيا باعتبارها حضارة متعددة القوميات والثقافات.

والروس، بحسب روداكوف، ينظرون إلى العملية الخاصة وردة فعل الغرب عليها بعين السيرورات العالمية، ويرون أن أفعال روسيا تهدف إلى تشكيل عالم متعدد المراكز. وقال: "يدعم المجتمع الأطروحة القائلة بأن هيمنة دولة واحدة لا ينبغي أن تصبح واقع القرن الحادي والعشرين. يظهر التاريخ أن مثل هذه الهيمنة لا تؤدي أبدا شيء جيد".

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