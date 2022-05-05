"غازبروم" تغزو الصين

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول المنفعة المتبادلة من توريد الغاز الروسي إلى الصين.

وجاء في المقال: في أربعة أشهر من العام 2022، زادت شركة غازبروم الروسية توريد "الوقود الأزرق" إلى الصين بنسبة 60٪.

وقد نقلت "إنترفاكس" عن "غازبروم" أن شحنات الغاز الروسي إلى الصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 استقرت عند حوالي 43 مليون متر مكعب يوميا. وبالتالي، يتجاوز حجم الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 أرقام الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 60٪.

وفي الصدد، قال الباحث في قسم تحليل السوق بـ"الاستثمارات المفتوحة" أندريه كوتشيتشكوف، إن الزيادة في الإمدادات عبر خط أنابيب غاز سيبيريا ضمن المخطط.

وبحسبه، لا تتوقف عملية تطوير الاتجاه الشرقي عند هذا الحد. ففي نهاية فبراير من العام الجاري، وقّع خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك" و"غازبروم برويكتيروفانيه" اتفاقية لبدء أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب "سويوز فوستوك"، الذي سوف يمر عبر أراضي منغوليا ويصبح استمرارا لمنظومة أخرى لنقل الغاز، هي "قوة سيبيريا-2". وبالإضافة إلى إمداد الصين بالغاز، ستوفر الأنابيب الجديدة الطاقة لمنغوليا، ما يمنحها دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية.

أصبحت زيادة الإمدادات إلى الشرق أكثر إلحاحا، مع رغبة أوروبا في التخلي عن الإمدادات من روسيا واستجرار الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة. لن تتمكن الولايات المتحدة من استبدال روسيا بالكامل في أوروبا، لذا ستزداد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال من أستراليا وقطر. ولا تزال المشاريع المحتملة في إفريقيا بعيدة جدا عن بداية التصميم. ووفقا لذلك، ستعاني سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا نقصا شديدا.

لذلك، فإن تنفيذ مشاريع الغاز الروسية لا يلبي مصالح روسيا فقط، بل ومصالح المستهلكين في آسيا أيضا. بفضل خطوط أنابيب الغاز الجديدة، ستتمكن روسيا من تنويع قنوات البيع، وسيحصل المستهلكون في الصين على غاز رخيص نسبيا، ما يعزز قدرتهم التنافسية. أي أن هناك منفعة متبادلة. وإلى ذلك، فإن المشاريع الجديدة تشكل طلبا على الصناعة الروسية، وهو ضروري جدا في فترة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن التدهور الجيوسياسي.

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