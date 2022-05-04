مستعدون لدفع 33 مليار دولار

كتب سيرغي ستروكان، في "كوميرسانت"، حول استعداد الولايات المتحدة لتمويل هزيمة روسيا في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 80٪ من مدافع هاوتزر الـ 90 المخطط لتسليمها، ودربت المجموعة الأولى من العسكريين الأوكرانيين على استخدامها. يأتي تزويد كييف بالأسلحة الحديثة كجزء من عمليات إمداد تمت الموافقة عليها من قبل، وسط الاستعدادات لاعتماد الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتخصيص 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.

إقرار مشروع القانون المرتقب لتخصيص 33 مليار دولار لأوكرانيا مع الدعم الساحق الذي يلقاه من الحزبين في الكونغرس سيشكل سابقة في التاريخ الأمريكي.

وقد كرر مسؤولون أمريكيون مرارا أن دعم كييف بالأسلحة، التي تراهن عليها واشنطن بشكل حاسم، يجب أن يؤدي إلى هزيمة روسيا عسكريا.

في غضون ذلك، وفقا لمجلة Foreign Policy الأمريكية، فإن الاستراتيجية التي اختارها الرئيس بايدن لإضعاف روسيا يمكن أن "تحول الحرب في أوكرانيا إلى حرب عالمية".

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها، بحسب مجلة فورين بوليسي، "قاموا، الأسبوع الماضي، بسلسلة من التغييرات الجذرية، وحولوا سياستهم من مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي إلى سياسة القضاء على قوة روسيا وعلى تأثيرها". وخلصت المجلة إلى أن مثل هذا السيناريو يزيد من خطر توسيع المواجهة في أوكرانيا.

ونقلت فورين بوليسي عن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية جورج بيبي، قوله: "لدى روسيا القدرة على جعل الجميع يخسرون إذا ما خسرت. قد يكون هذا ما نتجه نحوه. وهذا المنعطف قد يكون خطيرا".

وفي رأيه، فإن إدارة واشنطن تكاد تنسى أن "أهم مصلحة وطنية للولايات المتحدة هي منع نشوب صراع نووي مع روسيا".

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