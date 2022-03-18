لأي البلدان تبيع روسيا المواد الغذائية؟

تحت العنوان أعلاه، كتبت ناديجدا فريدينا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول المنتجات الغذائية التي تبيعها روسيا للخارج وحجمها وقيمتها.

وجاء في المقال: على مدى السنوات الست الماضية، عززت روسيا وجودها في سوق الغذاء العالمي بنسبة 90٪.

من حيث صادرات القمح والحنطة السوداء وبذور الكتان وتفل الشوندر والمولاس، تحتل روسيا المرتبة الأولى في العالم؛ والثانية، في تصدير زيت عباد الشمس والبازلاء الجافة وبذور الخردل. وسنة بعد سنة، تزيد روسيا من تصدير منتجات اللحوم. فعلى سبيل المثال، في العام 2020، زادت إمدادات اللحوم للخارج بنسبة 53٪. وقدمت روسيا 525 مليون طن من الغذاء للأسواق الخارجية مقابل 887 مليون دولار.

يقوم المجمع الصناعي الزراعي الروسي بالتصدير لـ 150 دولة. وفي العام الماضي، باعت روسيا منتجات زراعية بقيمة 37.7 مليار دولار في الخارج. أكبر المشترين هم الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا.

ووفقا لـ"آغروإكسبورت"، أزاح الاتحاد الأوروبي الصين، السنة الماضية، عن المرتبة الأولى في مشتريات المواد الغذائية من روسيا، حيث استورد منتجات بقيمة 4.7 مليار دولار، بزيادة 41٪ عن العام السابق. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية، فزادت وارداتها الغذائية من روسيا بنسبة 38٪ وبلغت 4.3 مليار دولار. وتحتل الصين المرتبة الثالثة من حيث مشتريات المنتجات من روسيا.

أهم الصادرات الغذائية الروسية هي الحبوب. ففي العام الماضي، قامت روسيا بشحن ما قيمته 11.4 مليار دولار إلى الخارج (بزيادة قدرها 12٪ عن العام 2020).

ومن 1 يونيو 2021 إلى 10 مارس 2022، باعت روسيا 28.1 مليون طن من الحبوب في الخارج، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية. وتركيا هي المشتري الأول للحبوب الروسية. فهي تستورد ما قيمته 2.41 مليار دولار سنويا.

ومن تصدير الأسماك والمأكولات البحرية في العام 2021، كسبت روسيا 7.3 مليار دولار (بزيادة 37٪). المستورد الرئيس لهذه المنتجات هو الصين.

وذكرت وزارة الزراعة الروسية أن إنتاج السكر ارتفع بنسبة 8.3٪ العام الماضي، إلى 5 ملايين طن؛ وأن المشترين الرئيسيين للسكر الروسي هم كازاخستان وأوكرانيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

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