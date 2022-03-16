دول البلطيق تتحول إلى قبو للبارود التركي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول زيادة الطلب على منتجات تركيا العسكرية في دول البلطيق، ولعبة بريطانية تركية خطيرة.

وجاء في المقال: تراهن تركيا على أن الاهتمام بأسلحتها سوف يتضاعف بعد الأحداث الأوكرانية. فقد أدلى وزير الصناعة الدفاعية في الجمهورية، إسماعيل دمير، ببيان قال فيه إن دول البلطيق تحاول الآن إعادة التفكير في مستوى حمايتها. في الوقت نفسه، حسب قوله، فإن التعاون العسكري التقني بين أنقرة وكييف وموسكو مجمد الآن.

وكما أوضح الباحث السياسي التركي كريم هاس لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، فإن التعاون العسكري التقني بين أنقرة وعواصم البلطيق سوف يتطور بصرف النظر عن الأحداث في أوكرانيا. وقال: "هذا يعد أداة جيدة للدعاية ومكانة القيادة التركية. أعتقد بأن الرئيس أردوغان سيحاول توسيع سوق الطائرات التركية المسيرة. الحديث لا يقتصر على بيرقدار، إنما يشمل أنواعا أخرى من الطائرات المسيرة".

وكما أوضح هاس، إنتاج المسيّرات، بدرجة ما، بزنس عائلي، لأقارب الرئيس علاقة به. وهذا يجعل التداول شبه رسمي ويوفر مساحة للمناورة السياسية.

كما لاحظ هاس، فإن دول البلطيق ليست أوكرانيا: فهي أعضاء كاملة العضوية في الناتو. وأردوغان يحاول التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح حلف شمال الأطلسي. وقال: "التعاون العسكري التقني بين تركيا ودول أوروبا الشرقية يخدم، إلى حد ما، احتياجات الناتو نفسه. نعم، بالنسبة لأردوغان، هذه فرصة لتعزيز مكانة تركيا العسكرية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وزيادة هيبة الأسلحة التركية؛ ولكن، من ناحية أخرى، تتماشى هذه العملية مع مصالح الحلف، على الرغم من أن الخطوة محفوفة بالمخاطر".

ولا يستبعد هاس أن الزعيم التركي نفسه يرى مشكلة قابلة للإدارة في إمدادا دول البلطيق المحتمل بالأسلحة، ويستبعد أن يخرج الوضع عن السيطرة.

في الوقت نفسه، أشار ضيف الصحيفة إلى أن نشاط تركيا في اتجاه أوروبا الشرقية مدعوم بشكل أساسي من المملكة المتحدة. "فلديها بالذات مصالح معينة. وعلى روسيا التركيز بشكل خاص على هذا المحور".

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