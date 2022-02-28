الصراع في أوكرانيا مربح للصين

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول صرف الولايات المتحدة اهتمامها عن الصين، ومكاسب الأخيرة من العقوبات على روسيا.

وجاء في المقال: وضعت الأحداث في أوكرانيا بكين في موقف غامض. من ناحية، دعت الصين مرة أخرى إلى احترام سيادة جميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا؛ ومن ناحية أخرى، صرحت بأنها تتفهم مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو. وترى وسائل الإعلام الغربية في هذا الحياد مصلحة لروسيا.

نشأت مواقف مماثلة في العلاقات الروسية الصينية من قبل. ففي العام 2008، عندما حاول الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي حل مشكلة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بالقوة، صدته روسيا. وفي العام 2014، تمت إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. في كلتا الحالتين، لم تنتقد الصين موسكو.

وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أندرية كارنييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "موقف الصين الرسمي هو أنها لا توافق على أساليب القوة في حل النزاعات. لكن روسيا، عندما تتحمل وطأة المواجهة مع الغرب، فإنها بذلك تخفف الضغط عن الصين وتفتح لها فرصا جديدة".

ويرى نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الكسندر لومانوف، أن الوضع الحالي يفرض تحديات خطيرة ويتيح فرصا عظيمة للصين. التحدي هو أن العقوبات ضد روسيا ستنعكس أيضا على الصين. فذلك سيجبر الشركات الصينية التي تريد العمل في الأسواق الغربية على التقيد بهذه العقوبات. ومن ناحية أخرى، ستكون الشركات الصينية قادرة على دخول السوق الروسية والحصول على موطئ قدم هناك لفترة طويلة. بالنسبة للصين، هذا مهم للغاية، لأنها تدرك أن العقوبات التي انهالت على روسيا ما هي إلا درس. في المستقبل، يجب أن تتوقع الصين ضربات مماثلة. وستعمل العلاقات مع روسيا على تخفيف وطأتها".

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