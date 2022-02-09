حزم الحليفين

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول التدريبات الروسية البيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا والتي تخيف الغرب، رغم أنها لا تهدد أحدا.

وجاء في المقال: الخميس، 10 فبراير، تبدأ في بيلاروس، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، المناورات الروسية البيلاروسية "حزم الاتحاد 2022".

لقد حُشدت القوات والمدفعية والطيران ومنظومات الدفاع الجوي في المنطقة التي ستجري فيها المناورات. وتم نقل جزء كبير من القوات الروسية من الدائرة العسكرية الشرقية.

وعلى خلفية الأزمة حول أوكرانيا، ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها في هذه المناورات دليلا على نوايا روسيا العدوانية وتهديدا مباشرا بغزو أوكرانيا من الشمال.

وقد قررت كييف الرد. فهي، من 10 إلى 20 فبراير، وبالتزامن مع التدريبات الروسية-البيلاروسية، ستجري تدريبات باستخدام طائرات بيرقدار التركية الهجومية وصواريخ جافلين الأمريكية المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ NLAW المحمولة المضادة للدروع.

وبحسب الخبير العسكري البيلاروسي المستقل، ألكسندر أليسين، فإن التدريبات الروسية البيلاروسية وجميع المناورات الروسية الأخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية ذات طبيعة استعراضية. وقال: "هذا عنصر من عناصر الحرب الهجينة. في بعض الأحيان يكون ترقب الضربة مخيفا أكثر من الضربة نفسها. هذا يرهق أعصاب الجيش الأوكراني، ويشتت الموارد، ولا يخدم أيضا مناخ الاستثمار"."

وقال الباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيليا كرامنيك، في تعليقه على نشاط الجيش الروسي: "أفضّل مصطلح" تنبيه" أو" استعراض القدرات" على كلمة" تخويف"، على غرار ما أعلنه ستولتنبرغ عن وضع مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية تحت أمرة الناتو في مناورات نيبتون سترايك في البحر الأبيض المتوسط ​​كتنبيه لروسيا. من الغرب، يتزايد نطاق التدريبات أيضا. فقد يشارك أكثر من أربعين ألف جندي في مناورات Cold Response المخطط لها في الربيع في النروج. ويمكن القول إن كلا الجانبين يستخدم القوة العسكرية في خلق خلفية للمحادثات الأمنية. وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب