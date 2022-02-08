إسرائيل خارج السرب

كتب الباحث السياسي الإسرائيلي بيني بريسكين، في "كوميرسانت"، حول أسباب عدم انضمام إسرائيل إلى مبادرات الغرب ضد روسيا.

وجاء في المقال: اليوم، عندما تقترب الأزمة حول أوكرانيا من ذروتها، وقد اتخذت دول العالم مواقف تدعم هذا الطرف أو ذاك، فإن إسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة، لم تقل كلمة واحدة تدعم واشنطن، ولم تتفوه بكلمة واحدة تنتقد روسيا. على العكس من ذلك، يستمر التفاعل بين روسيا وإسرائيل في مختلف الاتجاهات ويزداد قوة.

يعود موقف إسرائيل الخاص من روسيا إلى عدد من الأسباب:

السبب الأول، هو الناس الذين قدموا إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي السابق في السنوات الثلاثين الماضية. ويمكن القول إنهم غيروا وجه البلاد تماما، بعد أن انضموا إلى حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وإلى جانب ما سبق كله، هم ناخبون. فالحكومة الحالية الهشة وغير المستقرة ما كانت لتتشكل لولا الناخبين "الروس" ولولا الذين انتخبوهم؛

السبب الثاني، هو أن إسرائيل ترى في روسيا وريثا شرعيا للاتحاد السوفيتي الذي هزم النازية. في بلدنا، هناك إجماع مطلق على أن الاتحاد السوفياتي هو الذي انتصر في الحرب بدعم من الدول الغربية، وليس العكس.

جزء كبير من المؤسسة الإسرائيلية، وليس أقلها الجيش، يبدي تعاطفا كبيرا مع روسيا. ويشير المحللون الإسرائيليون بالإجماع تقريبا إلى أن الوجود الروسي في سوريا يعمل على استقرار الوضع هناك ويمكّن إسرائيل من الدفاع عن مصالحها.

كما تدرك إسرائيل أن موقف الجالية اليهودية والموقف تجاهها في روسيا تحت سيطرة القيادة الروسية، والإسرائيليون يقدرون ذلك.

في الغرب، يمكن أن يتهموا إسرائيل بميلها إلى روسيا، ويمكن أن يحاولوا كسب إسرائيل إلى صفهم في المواجهة مع روسيا. لكن من المستبعد أن تنجح مثل هذه المحاولات.

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