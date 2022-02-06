زيارة شولتز لموسكو ستساعد في التغلب على التوتر في العالم

كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول ما يريده الغرب من زيارة المستشار الألماني إلى روسيا والصعوبات التي تنتظره.

وجاء في المقال: قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في وقت قريب"؛ وأضاف أنه "يعمل بنشاط مع جميع الحلفاء والشركاء" في الاتحاد الأوروبي "بشأن قضية أوكرانيا".

وفي معرض تقويمه للأزمة حول أوكرانيا، قال المستشار الألماني إن "الوضع خطير للغاية، ومن المستحيل عدم رؤية وصول كثير من الجنود إلى الحدود الأوكرانية". وبحسبه "قد يكون ذلك مقدمة لعمل عسكري".

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، لـ"فزغلياد": "يتوقعون في ألمانيا أن تساعد زيارة أولاف شولتز في قلب الوضع المتوتر الحالي في العالم. من المعروف أن موسكو وبرلين تربطهما دائما علاقة خاصة. فلطالما كان المستشارون الألمان إما أصدقاء للرئيس الروسي، أو على الأقل لديهم تفاهم مشترك معه حول القضايا الرئيسية القائمة على جدول الأعمال الدولي. وقد تمكنوا، في كثير من الأحيان، بعد اجتماعات رفيعة المستوى، من تحقيق استقرار الوضع في أوروبا".

وأشار راهر في الوقت ذاته إلى وجود كثير من المعارضين للتقارب بين مواقف برلين وموسكو في الأوساط السياسية الألمانية. وقال: "هذا ينطبق بشكل خاص على وسائل الإعلام الليبرالية. ستتابع وسائل الإعلام الغربية عن كثب رحلة شولتز إلى موسكو وستنتقده على أي اقتراح أو بيان تسوية، وتعرضه على أنه رخاوة. وعلى العكس من ذلك، فإنهم ينتظرون أن يجري المستشار محادثة قاسية وصدامية مع بوتين".

"بالإضافة إلى ذلك، هناك قوى لا تريد، من حيث المبدأ، أن ترى روسيا في أوروبا. هذا، على وجه الخصوص، يتعلق بالولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا والدول الغربية الأخرى المعادية لروسيا. فبالنسبة لهم، ستكون زيارة شولتز هي الأكثر دلالة، وسيكونون أيضا مستعدين لانتقاده على أي محاولة للتقرب من روسيا".

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