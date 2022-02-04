التسريب الإسباني

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون لافروف، في "إزفيستيا"، حول ما يعنيه من وجهة نظر عسكرية الرد الأمريكي على المقترحات الأمنية الروسية.

وجاء في المقال: من تسريب صحيفة Еl Pais الإسبانية للرد الأمريكي السري على المقترحات الأمنية الروسية، يتضح مدى عمق الهوة بين مواقف الطرفين، ومع أن المناقشة بحد ذاتها من وجهة نظر دبلوماسية تعد نجاحا، ولكن من وجهة نظر أمنية، هناك القليل في المقترحات الأمريكية الجوابية التي تناسب موسكو.

لم يكن من المتوقع أن تتخلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن تطوير بنية الحلف التحتية في شرق أوروبا، أو تقدّم تعهدا خطيا بعدم قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. ولكن حتى في القضايا الأقل جوهرية، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تثير التفاؤل حتى الآن.

وفقا للوثيقة المسربة، ردت الولايات المتحدة، كما كان متوقعا، على اقتراح روسيا أن يرجع الناتو في أوروبا إلى حدود العام 1997، بمطالبة موسكو، كالعادة، بسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا. من الواضح أن مثل هذه الصياغة للمسألة تتجاهل تماما أي إمكانية لتقريب المواقف والاتفاق عليها.

هناك أيضا العديد من الشروط المشكوك في إمكانية تحقيقها في القضايا الرئيسية الأخرى، مثل: نشر القوات في أوكرانيا، وتوقف كل طرف عن إجراء مناورات عسكرية بالقرب من حدود الآخر، والصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وبشكل عام، الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

لا يمكن للتسوية المقترحة بشأن أوكرانيا أن ترضي روسيا بأي شكل من الأشكال. وجاء في الرد الأمريكي أن الصواريخ الأرضية التموضع والقوات البرية ذات المهام القتالية لن تنتشر هناك بشكل دائم. لكن هذا يترك للحلف الحرية الكاملة في إرسال مجمعات متنقلة مكلفة بمهام "تدريبية" إلى أوكرانيا لفترة زمنية غير محددة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الولايات المتحدة روسيا بإجراءات متناظرة، ما يعني ضمناً نزع السلاح من شبه جزيرة القرم.

ما أظهرته الوثيقة المنشورة هو فقط أن الولايات المتحدة تختزل كل شيء في صيغة "وافقنا على التفاوض"، وحتى الآن ليس حول القضايا الرئيسية.

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