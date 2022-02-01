إسرائيل تتحقق من صدق نوايا أردوغان

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في :نيزافيسيمايا غازيتا"، حول المأمول من زيارة رئيس الدولة اليهودية إلى أنقرة.

وجاء في المقال: في أوائل فبراير، من المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رجب طيب أردوغان. لهذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى أن العلاقات بين الدولتين كانت حتى الآن على مستوى منخفض، بسبب القضية الفلسطينية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الاجتماع سيوفر فرصة لجس النبض حول آفاق التطبيع.

نشأ وضع ملائم لأنقرة على خلفية الحديث عن تراجع اهتمام الولايات المتحدة بإنشاء خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط ​​(إيست ميد). كان من المفترض أن يربط هذا الخط حقول غاز سواحل إسرائيل وقبرص مع اليونان وإيطاليا. أظهرت المراسلات الدبلوماسية للمسؤولين الأمريكيين التي ظهرت في وسائل الإعلام أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تريد أن تنأى بنفسها عن مبادرة الطاقة، التي كانت تشكل منافسا مباشرا لـ "السيل التركي". في أنقرة، تلقوا الخبر حول EastMed بإيجابية.

لقد طرح فكرة التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وتركيا رئيس الأركان السابق للقوات البحرية التركية، الأميرال جهاد يايجي، والذي يعد، على الرغم من عدم وجود صفة رسمية له، الناطق باسم جزء من النخبة المحلية. ففي مقال كتبه سنة 2020 خصيصا لمجلة Turkeyscope، التي يديرها مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا (بجامعة تل أبيب)، اقترح هذا القائد العسكري المتقاعد أن تبرم الدولة اليهودية اتفاقا مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، والذي سيغير تماما التصور عن الاختصاص القضائي للدولتين في البحر الأبيض المتوسط. وقد عُدّ المقال إشارة صريحة لضرورة المصالحة.

إنما هناك مسألة أخرى هي كيف ستكون ردة فعل المشاركين الآخرين في مشروع EastMed، الذين رأوا في إسرائيل شريكتهم على مدى طويل.

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