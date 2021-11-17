مرسوم بوتين القاضي بمساعدة دونباس ينطوي على اعتراف سياسي

نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول الأهمية الخاصة لمرسوم الرئيس بوتين القاضي بمساعدة جمهوريتي دونباس، المعلنتين من جانب واحد، والواقعتين تحت خطر عملية عسكرية أوكرانية.

وجاء في المقال: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتقديم الدعم الإنساني لسكان مناطق معينة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كجزء من المرسوم، أصدر بوتين تعليمات إلى الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، في غضون شهر، لتسهيل شروط دخول السلع من الجمهوريتين إلى الأسواق الروسية.

وفي الصدد، قال عضو مجلس العلاقات بين القوميات التابع للرئاسة الروسية، بوغدان بيزبالكو، لـ"أوراسيا ديلي":

"بالطبع، هذه خطوة كبيرة جدا نحو الاعتراف بالجمهوريتين. وهذا، كما يمكن القول، أحد عناصر الاعتراف السياسي بهما. فعلى الرغم من المكون الإنساني والاقتصادي الخارجي لهذه الوثيقة، في الجوهر، تعترف بشركات دونباس وتمكنها من دخول السوق الروسية، بما في ذلك سوق المشتريات الحكومية".

أما بالنسبة لردة فعل أوكرانيا، حسب بيزبالكو، فهي متوقعة "هستيرية، شديدة الانفعالية". وأضاف: "ليس لدى روسيا خيار آخر. لا يمكننا استخدام القوات المسلحة إلا في حال حدوث هجوم عسكري واسع النطاق ضد جمهوريتي دونباس. أما في حالة القصف المستمر وتدمير البنية التحتية بالقصف المدفعي وقصف الطائرات المسيرة، فلا يمكننا استخدامها. لذلك، نتخذ الآن خطوات أخرى- لقد توقفنا عن توفير الفحم والنفط والكهرباء. أصدرت روسيا مرسوماً بشأن تقديم مساعدات إنسانية، وهو ما يعني في الواقع التكامل الاقتصادي والسياسي. بالطبع، يرغب كثيرون في أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بأسرع شكل، ولكن هنا لا يسعنا إلا أن نأمل في حكمة قيادتنا".

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