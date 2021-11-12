ابتزاز "ايروفلوت" سيكلف أوروبا ثمنا غاليا

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الثمن الباهظ الذي سوف تتكبده أوروبا وأمريكا في حال فرضت عقوبات على شركة الطيران الروسية.

وجاء في المقال: يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على شركة إيروفلوت وشركة الخطوط الجوية التركية بسبب الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية. وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الشركات تنقل المهاجرين من الشرق الأوسط إلى مينسك، الذين يحاولون بعد ذلك عبور الحدود مع بولندا.

طلبت المستشارة الألمانية بالإنابة أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي التدخل في ملف المهاجرين. ولكن، ردا على ذلك، اقترح الكرملين "مناقشة المشاكل الطارئة في اتصالات مباشرة بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومينسك".

وفي الصدد، قال المحلل السياسي الألماني ألكسندر راهر إن الاتحاد الأوروبي مشلول والغضب يخرجه عن طوره. ووفقا له، لا يمكن لأوروبا قبول اللاجئين من بيلاروس، لأن هذا سيشكل انتصارا للوكاشينكو، ويفتح الطريق أمام الهجرة الجماعية إلى الاتحاد الأوروبي، ويثير نمو المشاعر الراديكالية المعادية للمهاجرين، والتي ستؤثر حتما على نتائج الانتخابات في مختلف الدول. و"لا يستطيع الاتحاد الأوروبي بناء "ستارة حديدية" جديدة على الحدود البولندية، لأسباب أخلاقية".

وأضاف راهر: "سيؤدي هذا إلى تقويض النظام الليبرالي والمعايير الليبرالية في أوروبا، وتقوية الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي". كما "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتفاوض مع لوكاشينكو أيضا. فهو لا يعترف به، إنما بتيخانوفسكايا. ويرى الاتحاد الأوروبي تنازلا عن الكرامة في أن يدفع للوكاشينكو لاحتواء تدفق اللاجئين، كما كان الحال مع أردوغان. لذلك، فإن الصراع ما زال في بدايته".

وقال خبير الطيران رومان غوساروف إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد شركة ايروفلوت سخيفة. فلا يحق لشركة الطيران الروسية تسيير رحلات بين اسطنبول ومينسك". وأضاف أن موسكو لديها أداة قوية أخرى للرد على قيود الاتحاد الأوروبي المحتملة. فـ "عدد كبير من طرق عبور شركات الطيران الأوروبية والأمريكية إلى الصين وسنغافورة وماليزيا ودول أخرى يمر عبر الأجواء الروسية. وفي حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، فقد تغلق روسيا كل هذه الممرات أمام أوروبا والولايات المتحدة". "لكن هذا سوف يعيد تشكيل سوق النقل الجوي بأكملها: سوف يعاني الغرب من خسائر فادحة بسبب الحاجة إلى التحليق فوق أراضينا. وسيؤدي الأمر إلى تضخم أسعار تذاكر الطيران، ما ينعكس على المسافرين الأمريكيين والأوروبيين العاديين".

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