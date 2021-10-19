ما الذي يمنع نشوء حلف حقيقي بين روسيا وإيران

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول رغبة طهران في توريط موسكو بدور ليس في مصلحة روسيا.

وجاء في المقال: لقد تبين أن الأشهر الأخيرة في حياة جمهورية إيران الإسلامية، لم تكن على ما يرام. فمحاولات الإيرانيين إخافة أنقرة وباكو بمناورات عسكرية لم تؤد إلى أي شيء. ذلك أن أردوغان وعلييف يدركان أن الإيرانيين وحدهم لن يجرؤوا على حل المشكلة بالقوة. والأمور في العراق أيضا محزنة للغاية. فلقد تعرض الحزب الرئيسي الموالي لإيران لهزيمة كبيرة، حيث انخفض تمثيله في البرلمان ثلاث مرات تقريبا.

وعلى الجبهة الأمريكية، حيث تتفاوض إيران والولايات المتحدة على محادثات لإحياء الاتفاق النووي، لا تسير الأمور كما ينبغي أيضا.

في موسكو، ينظرون إلى الصعوبات التي تواجهها إيران بتفهم، بل وبعض التعاطف. وأول ما يخطر بالبال تقديم العون؛ ولكن النظر في المسألة يقود إلى أن المصالح المشتركة ليست الشرط الوحيد للتعاون الثنائي. فلا بد أيضا من توافر الثقة المتبادلة والإيمان بأن التعاون سيؤتي ثماره. وروسيا ليس لديها مثل هذه الثقة.

هناك أسباب ذاتية وموضوعية للشعور بعدم مصداقية الإيرانيين. من الأسباب الذاتية، سلوك القيادة الإيرانية السابق، بعد رفع العقوبات عنها في عهد أوباما. فتقديرا لدعم موسكو على مدى سنوات عديدة، ألغت طهران على الفور جميع، أو معظم، العقود المبرمة مع الشركات المصنعة الروسية، ومنحتها للشركات الغربية بزعم حاجتها إلى دعم استعادة العلاقات السياسية بخطوات اقتصادية. واليوم، ليس لدى روسيا ضمانات بأن لا تتصرف إيران بالطريقة نفسها بعد استعادة الاتفاق النووي؛

إذا أخذنا العوامل الموضوعية، فمن الواضح أن إيران لا تشكل عونا لروسيا في الاتجاه التركي أيضا. على الأقل بسبب عامل الأذربيجانيين الإيرانيين، الذين لا تتيح مشاعرهم المؤيدة لتركيا لطهران (خوفا من الاضطرابات الداخلية) اتخاذ موقف متشدد.

هناك شعور قوي بأن الإيرانيين يريدون استخدام موسكو كرأس حربة ضد أعداء الجمهورية الإسلامية. فلماذا ينبغي على موسكو أن تلعب هذا الدور؟

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