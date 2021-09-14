منطقة تجارة حرة مع إيران: مكاسب للاتحاد الأوراسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا سميرنوفا، في "أوراسيا إكسبرت"، حول المنافع المتوقعة من توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.

وجاء في المقال: في سبتمبر 2021، سيبدأ الاتحاد الأوراسي وإيران مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة لإنشاء منطقة تجارة حرة كاملة الوظائف. الاتفاقية المؤقتة لتشكيل منطقة تجارة حرة لا تزال سارية المفعول منذ العام 2019، وهي تساهم في نمو التجارة المتبادلة ( فقد نمت التجارة البينية بنسبة 18.5٪ في العام 2020).

تتصدر روسيا تقليديا قائمة التبادل التجاري وتتمتع بحصة تصل إلى 78.6٪ من العمليات التجارية، وتأتي كازاخستان في المرتبة الثانية بنسبة 11.2٪، وأرمينيا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.9٪، ثم كل من بيلاروسيا وقيرغيزستان بـ 0.7٪.

ولأشد ما أرادت إيران دخول أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. فبفضل الصيغة الجديدة للعلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عززت طهران مكانتها في الفضاء الدولي وحصلت على أسواق مبيعات جديدة بشروط جذابة للغاية. وقد شكلت الاتفاقية الموقّعة حافزا إضافيا للبلاد، حيث نمت الصادرات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 824.2 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار، بزيادة أكثر من 50٪.

كما ينتظر من الوثيقة الجديدة، التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة، أن توسع من إمكانيات المشاركين فيها. فمن الممكن أن يتطرق الطرفان هذه المرة إلى إمكانية إلغاء الرسوم التجارية، بحيث يشمل الغالبية العظمى من البضائع، وهو ما بقي دون حل في العام 2019: ففي إيران كانت هناك قيود تشريعية على الحد الأدنى من الرسوم الجمركية المسموح بها، وهو 4٪. وفي هذا الصدد، أوضح الشركاء الإيرانيون أنهم ليسوا مستعدين للإلغاء الكامل للتعرفة الجمركية في إطار المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي.

وبالتالي فإن الاتفاق الدائم يهيئ أرضية جديدة. وربما ستكون هناك قضية أخرى تتمثل في توسيع قائمة السلع الأساسية للتجارة التفضيلية.

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