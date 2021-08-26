القواعد العسكرية الأمريكية تتدهور ببطء

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول تدهور البنية العسكرية الأمريكية.

وجاء في المقال: أحد المكونات الرئيسية للقوة العسكرية الأمريكية التي تشكلها البنية التحتية وتضم العديد من القواعد، تتدهور ببطء وثبات.

يؤدي الانهيار التدريجي للبنية التحتية العسكرية إلى تأخير في إصلاح المعدات، ويحد من مدى فاعلية السفن والطائرات والمعدات الأرضية، ما يساهم في تسريع تآكلها، وتراجع الفاعلية القتالية للقوات المسلحة الأمريكية بشكل كبير. ومع ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى مؤخرا تخصيص الأموال لتحديثها.

وفي هذا السياق، كتبت Business Insider، عن أن القواعد الجوية الأمريكية وحدها تحتاج الآن إلى حوالي 30 مليار دولار لصيانتها. وبحسب البنتاغون إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فبحلول العام 2050 سيتضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات. قبل عامين، اعترفت قيادة القوات الجوية الأمريكية بأن القواعد الجوية تتراجع بسرعة، وأن هذا ينعكس بشكل متزايد على الاستعداد القتالي للطيران العسكري الأمريكي.

والوضع في البحرية الأمريكية ليس أفضل، حيث هناك حاجة إلى أموال كبيرة للحفاظ على أحواض بناء السفن وأحواض رسو السفن والبنية التحتية البحرية الأخرى في الوضع المطلوب، وقد تدهورت البنية التحتية بشكل كبير خلال العقد الماضي بسبب نقص الأموال. علاوة على ذلك، فإن بعض الأشياء قد تآكلت، إلى درجة أنها باتت على شفا نقطة اللاعودة. فلم يبق إلا القليل، ويصبح من المستحيل بالفعل إصلاحها.

يحاول جنرالات البنتاغون أن يشرحوا للمشرعين، الذين استبعدوا البنية التحتية العسكرية من ميزانية تريليون دولار التي اقترحها الرئيس بايدن، أنه سيتعين تخصيص الأموال عاجلاً أم آجلاً لإصلاحها. وإذا لم يتم ذلك "مبكرا" إنما "متأخرا"، كما يحدث الآن، فسيتعين تخصيص أضعاف المبالغ المطلوبة، إذا كان الكونغرس، بالطبع، يريد من القوات المسلحة الأمريكية الاستمرار في الحفاظ على وجودها في كل مكان في العالم.

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