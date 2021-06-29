روسيا تراقب عاصفة فوق البحر

كتب أنطون لافروف، في "إزفيستيا"، حول مخاطر مواجهة عسكرية جديدة بسبب مناورات الناتو في البحر الأسود.

وجاء في المقال: بدأت الاثنين، 28 يونيو، مناوراتSea Breeze 2021 متعددة الجنسيات لحلف شمال الأطلسي والدول الشريكة في البحر الأسود. وعلى الرغم من حدوثها سنويا، إنما هذه المرة ستتم مراقبتها عن كثب بشكل خاص. فقبل أقل من أسبوع من إطلاقها، وقعت حادثة مدوية مع المدمرة البريطانية Defender، والتي انتهكت بشكل فاضح الحدود البحرية الروسية بالقرب من سيفاستوبول. وكان لا بد من إطلاق نار تحذيرية وحتى قصف توضيحي أمام السفينة لإبعادها. والآن، هذه المدمرة المنتهِكة تستعد للمشاركة في المناورات.

دول مثل تونس والمغرب ومصر وباكستان وإسرائيل وحتى اليابان ستكون هنا كمشاركة أو مراقبة. ستصل وحدات أو قوارب من دول البلطيق الثلاث وجورجيا. ويعد الأسطول الأوكراني بإدخال أكثر من عشرين قاربا وسفينة حربية إلى المياه، أي تقريبا كل ما هو صالح للاستخدام لديه.

لم يعد أحد يخفي أن الغرض من مثل هذه المناورات هو إرسال رسالة إلى روسيا حول قوة الحلف واستعداده للعمل معا ضدها. هذه ليست أول مناورة يجريها الناتو هذا العام. فمؤخرا، في يونيو، انهى مناورات Baltops 2021 التي استمرت أسبوعين في بحر البلطيق، غير بعيد عن حدود منطقة كالينينغراد الروسية. وقد شاركت فيها عشرات السفن والطائرات، وقامت قوات مشاة البحرية بإنزالٍ على بعد أقل من خمسين كيلومترا من منطقة كالينينغراد. في البحر الأسود، كل العمليات ستجري في مكان غير بعيد عن شبه جزيرة القرم.

على الأرجح، كما في السنوات السابقة، ستنتهي Sea Breeze 2021 بسلام. لكن لا يمكن استبعاد أن تقوم بريطانيا أو أمريكا، بعد الانتهاء رسميا من المناورات، باستفزازات جديدة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. وربما هذه المرة تنضم إليهم سفينة أو أكثر من السفن الأوكرانية.

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