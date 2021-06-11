خبير عسكري حدد خطوات روسيا الخمس في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو

تحت العنوان أعلاه، كتب كيريل روساكوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما تستطيع روسيا فعله ردا على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في حال تم ذلك.

وجاء في المقال: علق الخبير العسكري فيكتور بارانيتس لموقع "NewInform" على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

فمؤخرا، أجرى الرئيس بوتين مقابلة أوضح فيها درجة احتمال مثل هذا الخيار وقال إن "زمن التحليق في هذه الحالة سيتقلص إلى 7-10 دقائق". "فهل هذا خط أحمر بالنسبة لنا أم لا؟" طرح الرئيس سؤالا ذا مغزى.

احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو 50:50. هناك بند في ميثاق التحالف، يقضي بعدم جواز أن تنضم دولة تعاني من نزاعات إقليمية إلى المنظمة. لكن، ها هي تركيا واليونان، والعلاقات بينهما لا تزال متوترة بسبب قبرص وجرف بحر إيجه، عضوان في الناتو. وبالمناسبة، إستونيا التي لديها مطالبات إقليمية ضد روسيا عضوة أيضا في الحلف.

أوكرانيا العدوانية، كجزء من حلف شمال الأطلسي بالقرب من روسيا ستخلق كثيرا من المتاعب، لكن روسيا لديها ما ترد به. فهناك خمس خطوات يمكنها القيام بها:

أولاً، يمكن لروسيا إنشاء قاعدة عسكرية في كوبا؛ وثانيا، نشر مواقع عسكرية في فنزويلا؛ وثالثا، التعاون بشكل أوثق مع إيران، العدو الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ ورابعا، إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع كوريا الشمالية؛

أما الخطوة الخامسة فهي الأخطر. فبحسب بارانيتس: "يمكننا الاتفاق مع بكين على تشكيل تحالف عسكري رسميا". ووفقا له، تشير الولايات المتحدة باستمرار إلى خطر اتحاد روسيا والصين، ويمكن لموسكو وبكين ترجمة هذا التخوف إلى واقع".

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