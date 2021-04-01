إصلاح ضد المعارضة: الحزب الشيوعي الصيني يستولي على السلطة في هونغ كونغ

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كولاغين، في "غازيتا رو"، حول تغيير الصين القوانين الانتخابية في هونغ كونغ.

وجاء في المقال: أفادت وكالة "رويترز" بأن اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني وافقت، في الـ 30 من مارس، بالإجماع على خطة إصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ.

وفقا للقواعد الجديدة، لن يكون لدى المعارضة أي فرصة تقريبا للمشاركة في السياسة بطريقة قانونية، كما يقول المحامي الروسي المقيم في هونغ كونغ، بافل بازانوف. وأضاف: "كل ما تبقى هو انتخابات المجالس المحلية (مجالس المقاطعات)، التي ليس لها سلطة حقيقية. ومع ذلك، يمكن تغيير قواعدها في أي وقت من قبل البرلمان المحلي المؤيد لبكين، ولا حاجة حتى إلى مساعدة المركز في ذلك. لقد تلاشت احتجاجات الشوارع عمليا بسبب التهديد بالعقوبات الشديدة بموجب قانون الأمن القومي".

ويرى نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، أن هونغ كونغ لم تكن أبدا ديمقراطية حقيقية في تاريخها. فقال لـ"غازيتا رو": "الغرب يلقي بالمسؤولية على الصين، الآن. بينما كان بإمكان بريطانيا العظمى تطوير الديمقراطية بهدوء في هونغ كونغ بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تفعل. كانت مستعمرة بريطانية نموذجية يقودها حاكم، وآخرهم فقط - كريس باتن - بدأ في التحرك بشكل محموم نحو الديمقراطية. وبصراحة، يمكن اعتبار ذلك مجرد طريقة لإزعاج الصينيين، الذين حصلوا على منطقة الحكم الذاتي هذه في العام 1997".

ويخلص لومانوف إلى أن ردة فعل الغرب على الانتقاص من حقوق المعارضة في هونغ كونغ في العام 2021 ستكون متوقعة تماما: عقوبات جديدة، يتبعها رد متماثل من بكين. إلا أن هذا لن يؤدي إلى أي تغيير في سياسة الصين.

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