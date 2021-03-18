سبوتنيك V سينقذ أوروبا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أرغومينتي إي فاكتي"، نص لقاء مع الباحث السياسي الألماني الكسندر راهر، حول حاجة الأوروبيين الماسة إلى اللقاح الروسي.

وجاء في اللقاء:

ما هو شعوركم حيال فكرة إدخال جوازات كوفيد، هل هذا نوع من القيود على من لم يتلقوا اللقاحات "الصحيحة"؟

أعتقد بأنه يجب أن يكون لكل شخص الحق في التطعيم باللقاح الذي يثق به، والعكس صحيح. بهذا المعنى، لا يمكن إملاء أي شيء على الناس. لكن للمشكلة وجها آخر. في بعض البلدان (في ألمانيا، على سبيل المثال)، يشعر الناس بالخوف الشديد من الوباء. لدينا 83 مليون نسمة، وقد أصيب 2.5 مليون (3٪ من السكان) خلال عام، وتوفي 70 ألفا (0.08٪). تبدو الأرقام غير كبيرة جدا. ولكن البلاد دخلت بسببها في حالة إغلاق قاسية ثانية. الاقتصاد ينهار، والناس في حالة ذعر، ويخافون أن يصابوا بالعدوى ويموتوا. ولا أستبعد أن يكتبوا على أبواب المطاعم والمراقص عند فتحها: "يسمح بدخول الملقحين فقط". لا ختم في جوازك، مع السلامة!

هل تلقحتم شخصيا؟

ليس بعد. أريد أن أتطعم بـSputnik V. فحتى المصادر الغربية تكتب أنه الأكثر موثوقية. يمكنه إنقاذ أوروبا. خاصة وأن الأمريكيين لن يتقاسموا لقاحاتهم مع الأوروبيين. وقد ارتكب الأوروبيون حماقة رهيبة عندما عهدوا بالتطعيم إلى بيروقراطية بروكسل. فهي لم تستطع التوصل إلى اتفاق مع شركات الأدوية. ونتيجة لذلك، من الصعب للغاية الحصول على لقاح، على سبيل المثال، في ألمانيا اليوم، وعلى هذا الأساس هناك كثير من الغضب والعدوانية.

لذلك، أعلق آمالا على Sputnik V.وأنا أعلم علم اليقين أن كثيرين جدا من الألمان على استعداد لركوب الطائرات، والسفر إلى موسكو، والتطعيم في المطار والعودة. وهذا من شأنه أن يوفر لروسيا المال والصورة الجيدة.

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