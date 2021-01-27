إسرائيل ستجري "استطلاعا قتاليا" في لبنان

تحت العنوان أعلاه، نشرت "سفوبودنايا بريسا" مقالا حول تصعيد إسرائيلي مرتقب في لبنان ضد حزب الله.

وجاء في المقال: اسرائيل ستجري "استطلاعا قتاليا" في لبنان. يميل محللو مشروع Wargonzo إلى هذا الاستنتاج.

وعلى الرغم من إدراك أن من أولى أولويات تل أبيب الرسمية القضاء على إيران، باعتبارها اللاعب الأقوى والأكثر استقلالية في الشرق الأوسط، فمن السابق لأوانه القول إن إسرائيل جاهزة بالفعل لخوض حرب شاملة.

ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي والموساد يقتربان بشكل منهجي من هذا الهدف- جس النبض، واختبار صلابة الإيرانيين.

إن مشاركة إسرائيل (بالترابط مع تركيا) في حرب قره باغ الثانية - مباشرة على حدود بلاد فارس - والتصفية اللاحقة للفيزيائي النووي الإيراني البارز هي تأكيد حي على ذلك.

ومع ذلك، فإذا ما تحدثنا عن دخول الجيش الإسرائيلي في أعمال قتالية حقيقية، فعندئذ، بالطبع، يجب أن يكون الهدف الأول، من حيث المنطق، هو لبنان، حيث لا يزال حزب الله يلعب دورا حاسما.

توجيه ضربة للحزب، المدعوم علنا من طهران والمرعي مباشرة من ضباط الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، سيكون بمثابة تمرين على حرب كبيرة.

وبهذا المعنى، فإن ظهور أحدث مقاتلة أمريكية من طراز F-35I تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية لم يكن عرضيا على الأقل.

كل هذا، كما يبدو لنا، حلقات من سلسلة واحدة. بالطبع، ليس بشكل ملموس، ولكن بمعنى واسع معروف.

باختصار، ينتظر أن تسخن الأجواء في الشرق الأوسط مرة أخرى. نادرا ما يحدث خلاف ذلك. لكن الشعور بأن شيئا خطيرا قادم قائم.

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