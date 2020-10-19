زيلينسكي يجند أردوغان لمواجهة روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول خطر اللعبة التركية في أوكرانيا على روسيا، وامتلاك أنقرة أوراق ضغط إضافية على موسكو.

وجاء في المقال: تبتهج كييف بنتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنقرة، وتدعو أردوغان للمشاركة في ما يسمى "منصة القرم".

بدأت الشراكة الوثيقة بين كييف وأنقرة منذ عهد بترو بوروشينكو. ومع وصول زيلينسكي إلى السلطة، بردت العلاقات مع أردوغان إلى حد ما. فقد ركز الرئيس الجديد على الحوار مع الروس. ولكنه، الآن، يعتقد بأن روسيا ليست مستعدة لإعادة شبه جزيرة القرم ودونباس، وكذلك لتطبيع العلاقات إلى ما كانت عليه في 2013. وفي الوقت نفسه، يدرك الجميع في كييف أن تركيا تعني التكنولوجيا والمال، وهي أيضا دولة يمكنها الضغط على موسكو. والجالية التترية، واثقة من أن تركيا ستساعد في إعادة شبه جزيرة القرم، كما يقول الباحث السياسي الأوكراني، والمحلل في مركز "بيت الديمقراطية" أناتولي أوكتيسيوك.

تتلاقى مصالح زيلينسكي وأردوغان، ولا يحتاج أي منهما إلى شبه جزيرة القرم الروسية.

ولم يقتصر الأمر على القرم. ففي البيان الختامي للقمة، عبّرت تركيا عن نيتها دعم "استعادة سيطرة أوكرانيا على مناطق معينة في دونيتسك ولوغانسك". وبات من الواضح كيف ستقوم بذلك، أي بتزويد كييف بالأسلحة.

فقد وقّعت كييف اتفاقية إطارية للتعاون العسكري مع أنقرة، ما يعني "تعميق التفاعل في 21 اتجاها".

من الناحية الجيوسياسية، تحصل تركيا على نقطة توتر أخرى على تخوم روسيا، بالإضافة إلى مواطئ أقدامها الموجودة عمليا في بلدان "العالم التركي" (أذربيجان ودول آسيا الوسطى). بعد ذلك، ستكون قادرة على الأقل على الضغط على روسيا للحصول على تنازلات في سوريا؛ وكحد أقصى، لتقوية أيديولوجية "العالم التركي" في المناطق الروسية.

أما مكاسب أنقرة الاقتصادية المباشرة من تطوير العلاقات مع كييف فهي واضحة. "توسع تركيا وجودها في أوكرانيا. تريد شراء أرض، وبناء دور مقامرة، وطرق. والأوكرانيون، لا يعارضون على الإطلاق، بل إن بعضهم يدعو إلى إقامة قاعدة تركية على الأراضي الأوكرانية"، كما يقول أناتولي أوكتيسيوك.

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