موسكو لن تنقذ ترامب بـ"صفقة نووية"

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رفض موسكو السير في ملاقاة شروط واشنطن المتغيرة باستمرار.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يرى أفقا لتمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن تدابير خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت-3). هذا كان رده على تأكيدات الأمريكيين أن تمديد هذه الاتفاقية سيتم في المستقبل القريب.

فقد صرح الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، مارشال بيلينغسلي، بأن تمديد معاهدة ستارت-3 سيتم قريبا، وأنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع روسيا في هذا الصدد. وكان أدلى بتصريحه هذا، المثير للجدل، مساء الثلاثاء، في Heritage Foundation بواشنطن.

ويترتب على كلامه أن الولايات المتحدة تنتظر موافقة روسيا على إبرام اتفاقية إطارية، توضح معالم معاهدة جديدة من شأنها أن تحل محل ستارت-3.

وفي الصدد، قال رئيس مركز الأمن الدولي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي أرباتوف: "لقد أدركت إدارة ترامب، أخيرا، أن ستارت-3 ليست سيئة كما كانت تقول عنها سابقا. والآن، مع الأخذ في الاعتبار مقدار الدمار الذي ألحقه الأمريكيون بهندسة الأمن العالمي، يحاول الرئيس الأمريكي أن يثبت لناخبيه قبل الانتخابات أنه أبرم اتفاقا في مجال الأمن. ولكن لحفظ ماء الوجه، طرح الجانب الأمريكي موافقته على تمديد ستارت-3 مرفقة بحزمة من الشروط والملاحظات. إلى ذلك، فسوف يغير الأمريكيون شروطهم باستمرار".

ومع ذلك، ففي رأي أرباتوف، لا تزال هناك فرصة لتمديد ستارت-3، وهي الآن أكثر من أسبوعين. وهو يرى أن روسيا قررت الآن أن تنتظر وتراقب الموقف. فقال: "لقد أدركوا في موسكو أن لترامب مصلحة في هذه الاتفاقية. ومصلحته فيها أكثر من روسيا. وطالما الأمر كذلك، فقد قرروا في موسكو أن شيئا لا يدفعهم للموافقة على الشروط الأمريكية المتغيرة باستمرار".

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