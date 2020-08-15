اختيار بين السلاح والنووي

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول إعداد واشنطن مشروع قرار جديد لحظر توريد الأسلحة إلى إيران.

وجاء في المقال: قد ينظر مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع في مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد "حظر الأسلحة" ضد إيران. ومن المعروف، مسبقا، أن القرار إذا طرح للتصويت، فسوف تستخدم روسيا والصين حق النقض ضده.

عشية النزال الجديد في مجلس الأمن الدولي، تلقت واشنطن دعما من ست دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فيما لا تزال موسكو وبكين على استعداد لاستخدام حق النقض ضد القرار.

من الناحية المثالية، من الأفضل لموسكو عدم طرح القرار للتصويت على الإطلاق، وجعل النقاش يقتصر على تدابير بناء الثقة لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن أجل تهدئة الدول العربية، عليها التركيز على قضايا الاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، قامت روسيا، العام الماضي، بتحديث مفهومها للأمن ​​في الخليج العربي وعرضت مناقشته مع جميع الأطراف المعنية. فكرة موسكو المركزية هي الحوار بين الدول العربية وإيران.

وحتى إذا تم التصويت، فإن اتساق المواقف الأوروبية والروسية والصينية بشأن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة يمنح فرصة أن لا تكون واشنطن قادرة على تحقيق إعادة جميع العقوبات المفروضة على طهران.

إلى ذلك، فقد أثارت حقيقة عدم إعلان روسيا والاتحاد الأوروبي عن أفكارهما حتى الآن تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية. فجرى الحديث فيها، نقلا عن مصدر مجهول، عن مقترحات ألمانيا وفرنسا إلغاء بعض العقوبات المفروضة على طهران في المستقبل القريب.

وفي طهران، يشككون أيضا في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا أعيد انتخابه، فستتوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران في غضون شهر. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: "كان أمام ترامب أربع سنوات ليختار الطريق الصحيح ويبدأ دبلوماسية ناجحة مع إيران". وشدد على أن سياسة الضغط على طهران تأتي بنتائج عكسية.

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