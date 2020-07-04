تركيا تتدخل في تعيين قائد الاستخبارات الليبي

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة مقالا ذكرت فيه أن أنقرة تعتزم فرض مرشح لها لتولي منصب رئيس جهاز الاستخبارات التابع لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وأشارت الصحيفة نقلا عن موقع "أفريكا إنتلجينس"، المتخصص في الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية، إلى أن خلافا على أشده بين أطراف مختلفة في طرابلس للسيطرة على المناصب الثلاثة الرئيسية في جهاز الاستخبارات، وهي رئيس الاستخبارات ونائباه.

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ويبدو أن تركيا دخلت على خط هذا الخلاف لفرض أجندتها، وهو ما تجلى في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى طرابلس بصحبة رئيس الاستخبارات التركية وقيادات في هذا الجهاز الأمني.

ووفقا للموقع تعتزم تركيا تعيين خالد الشريف، القيادي فيما يعرف بـ"الجماعة المقاتلة" المقربة من تنظيم "القاعدة"، في منصب رئيس المخابرات.

إلا أن المرشحين لهذا المنصب كثر، ومن بينهم رجل الأعمال المصراتي محمد العيساوي، الذي يحظى بدعم الرجل الثاني في مجلس الرئاسة الليبي أحمد معيتيق.

كما رُشح للمنصب، آمر قوة العمليات الخاصة في الزنتان عماد الطرابلسي، وقائد كتيبة النواسية في طرابلس مصطفى جادو، الذي له صلات جيدة مع تنظيم "الإخوان"، إلا أن فرصه في الحصول على المنصب ليست كبيرة، حسب "أفريكا انتليجنس".

وقد يثير ملف قيادة الاستخبارات في طرابلس خلافا بين المليشيات الموالية لحكومة السراج، خاصة في ظل الجدل الدائر حتى الآن بشأن الوفاة الغامضة للرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد القادر التهامي.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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