السراج والوفد التركي يبحثان التسوية الليبية والتعاون العسكري والاقتصادي (فيديو)
أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مباحثات جرت اليوم بين رئيسها فايز السراج ووفد تركي رفيع، تناولت الأوضاع في البلاد وسبل تنمية التعاون الثنائي لاسيما العسكري.
وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان عقب اللقاء، إن الاجتماع بحث "مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة".
كما ناقش الجانبان "عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة"، وبينها "موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا وآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط"، إضافة إلى توضيح "المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأيضا جرت خلال الاجتماع "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".
وأضاف البيان أن المباحثات جرت بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، وحضرها من الجانب التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
المصدر: RT