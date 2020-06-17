السراج والوفد التركي يبحثان التسوية الليبية والتعاون العسكري والاقتصادي (فيديو)

أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مباحثات جرت اليوم بين رئيسها فايز السراج ووفد تركي رفيع، تناولت الأوضاع في البلاد وسبل تنمية التعاون الثنائي لاسيما العسكري.

وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان عقب اللقاء، إن الاجتماع بحث "مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة".

كما ناقش الجانبان "عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة"، وبينها "موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا وآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط"، إضافة إلى توضيح "المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأيضا جرت خلال الاجتماع "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".

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وأضاف البيان أن المباحثات جرت بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، وحضرها من الجانب التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

المصدر: RT