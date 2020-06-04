هناك أمل: في ليبيا قرروا استئناف المفاوضات

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتا رو"، عن نزوع نحو التفاوض في ليبيا، على خلفية مؤشرات على التخلي عن حفتر وتراجع شعبيته وقوته.

وجاء في المقال: ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في الثاني من يونيو، أن طرفي النزاع في البلاد اتفقا على استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية (5 + 5). حدث ذلك بعد التصعيد الذي شهدته البلاد في أواخر أبريل، على خلفية إعلان المشير حفتر توليه إدارة البلاد. بعد ذلك، تمكنت حكومة الوفاق الوطني من السيطرة على الوضع وضرب مواقع خصمها. وقد لعبت تركيا دورها في الصراع الليبي، بمشاركتها المباشرة، منذ يناير في الأحداث في ليبيا.

وبحسب كبير المحاضرين في مدرسة الدراسات الشرقية، بكلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية، في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه تشوبريغين، فإن بيان الأمين العام لحلف الناتو كان أحد الإشارات على التحول في الصراع داخل ليبيا.

وقال: "في رأيي، هذا مؤشر واضح على تلقي ستولتنبرغ معلومات، وتحليلات عن أن حفتر يخسر مواقعه، خسارة كارثية. ليس فقط على الجبهة، إنما وفي مناطقه".

وهكذا، فبطريقة أو بأخرى، منذ اللحظة التي أعلن فيها حفتر نفسه الحاكم الوحيد في ليبيا، بدأ الوضع في البلاد يتغير نحو استئناف عملية التفاوض. ومن العوامل المهمة في هذا الاتجاه، تراجع شعبية المشير على المسرح العالمي. ومع أن أن أيا من اللاعبين الذين يدعمون حفتر لم يعلن صراحة تخليه عنه، إلا أن تصريحاته المتغطرسة وحركاته المفاجئة تفعل فعلها بالتدريج.

روسيا، المتهمة بالتعاطف مع المشير، أدانت في نهاية أبريل خطوته. فقد قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف: "لم نوافق على البيان الأخير للسيد السراج، الذي رفض التحدث مع المشير حفتر، ولا نوافق على إعلان أن المشير حفتر سيقرر منذ الآن بمفرده كيف يعيش الشعب الليبي. فلا هذا ولا ذاك يساعد في إيجاد التسوية المستدامة، التي يستحيل من دونها الخروج من هذا الوضع".

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