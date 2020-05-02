النفط الرخيص ولّد تجارة مربحة للغاية

كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الفترة الذهبية لجني "شركات ناقلات النفط" أرباحا كبيرة جدا، فإلى متى؟

وجاء في المقال: تجمع عدد كبير من ناقلات النفط على امتداد ساحل كاليفورنيا. هذا وضع غير طبيعي. ولا طواقم في العديد من الناقلات، إنما هي مملوءة بالنفط.

في خزانات الناقلات، أكثر من 20% مما يستهلكه العالم من النفط يوميا، أي أكثر من 20 مليون برميل فيما معدل الاستهلاك العالمي اليومي 100 مليون برميل. علما بأن السفن ترسو هناك منذ أكثر من ثمانية أيام.

وطالما أن الناقلات أصبحت البديل الوحيد لتخزين النفط الخام، فهذا يعني أن خزانات النفط على الأرض ممتلئة بالفعل.

وفي الصدد، قال الخبير في الصندوق القومي لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "لن أخذ على عاتقي الحديث عن كمية النفط المخزنة بالفعل في الناقلات وكم يمكن ضخه. لكن مرافق التخزين على البر في جميع أنحاء العالم، مشغولة بدرجات مختلفة. فعلى سبيل المثال، في Cushing حتى وقت قريب كان هناك أقل بقليل من 30% من السعة متاحة. وبالوتيرة الحالية وحجم الضخ، يمكن متابعة التحميل هناك لمدة 20-30 يوما أخرى".

ولكن، هناك من يكسب من هذه الحالة الصعبة، وهم أصحاب ناقلات النفط. ففي مقابلة مع CNBC قال الرئيس التنفيذي لشركة Nordic American Tankers ، هيربييرن هانسون، إن الوقت الآن هو أفضل وقت لعمل الناقلات. وأضاف: "نحن الآن نجني كثير جدا من المال، ونحسّن ميزاننا بدرجة كبيرة. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه السوق القوية. نحن لا نتلاعب بالنفط، إنما نتاجر في نقله، وهذه قصة مختلفة تماما"، بحسب مالك شركة الناقلات.

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