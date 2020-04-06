النظام الصحي السوفييتي ينقذ الحياة

تحت العنوان أعلاه، كتب غورغين غريغوريان، في "أوراسيا ديلي"، حول معدلات الإصابة بفيروس كورونا والشفاء منه والوفاة بسببه في ظل منظومتين صحيتين.

وجاء في المقال: كانت هناك 15 جمهورية في الاتحاد السوفياتي. وغالبا ما كانت تسمى بلغاريا ومنغوليا بالجمهوريتين الـ 16 والـ 17. وحتى يومنا هذا، تبقى كوبا أكثر اشتراكية مما كانت عليه أي دولة.

إليكم الوضع في هذه البلدان مع وباء فيروس كورونا Covid-19 حتى صباح 5 أبريل 2020:

- روسيا (عدد السكان 146.7 مليون) - إصابة 4.731 ؛ وفاة 43؛ شفاء 333،

- أوكرانيا (30 مليون) - 1225 ؛ 32 ؛ 25 ،

- إستونيا (1.3 مليون) - 1.039 ؛ 13 ؛ 59 ،

- ليتوانيا (2.8 مليون) - 811 ؛ 11 ؛ 7 ،

- أرمينيا (2.9 مليون) - 770 ؛ 7 ؛ 43 ،

- مولدوفا (3.5 مليون) - 752 ؛ 12 ؛ 29 ،

- كازاخستان (18.6 مليون) - 551 ؛ 6 ؛ 36 ،

- بلغاريا (7 ملايين) - 522 ؛ 18 ؛ 37 ،

- أذربيجان (9.9 مليون) - 521 ؛ 5 ؛ 32

- لاتفيا (1.9 مليون) - 509 ؛ 1 ؛ 1،

- بيلاروسيا (9.4 مليون) - 440 ؛ 5 ؛ 53 ،

- أوزبكستان (34 مليون) - 298 ؛ 1 ؛ 25 ،

- كوبا (11.3 مليون) - 288 ؛ 2 ؛ 15 ،

- قيرغيزستان (6.5 مليون) - 147 ؛ 1 ؛ 9 ،

- جورجيا (3.7 مليون) - 170 ؛ 1 ؛ 36 ،

- منغوليا (3.3 مليون) - 14 ؛ 0 ؛ 2.

- لا توجد بيانات عن طاجيكستان وتركمانستان.

- إجمالي عدد السكان - 292.8 مليون نسمة. إجمالي الوفيات - 158 (0.00005٪)

وإليكم كيف تسير الأمور خلال الفترة الزمنية نفسها في 16 دولة غربية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا:

- الولايات المتحدة الأمريكية (عدد السكان 331.4 مليون) - إصابة 312.237 ؛ 8 502 وفاة ؛ تم شفاء 14997،

- إسبانيا (46.9 مليون) - 126.168 ؛ 11947 ؛ 34219 ،

- إيطاليا (60.2 مليون) - 124.632 ؛ 15362 ؛ 20996 ،

- ألمانيا (83.1 مليون) - 96.092 ؛ 444 1 ؛ 26،400 ،

- فرنسا (68.8 مليون) - 90853 ؛ 7574 ؛ 574 15 ،

- المملكة المتحدة (66.6 مليون) - 42.479 ؛ 4،320 ؛ 715 ،

- تركيا (83.1 مليون) - 233434 ؛ 501 ؛ 786 ،

- سويسرا (8.5 مليون) - 20505 ؛ 666 ؛ 6 415 ،

- بلجيكا (11.4 مليون) - 18431 ؛ 283 1 ؛ 3،247

- هولندا (17.4 مليون) - 16729 ؛ 1،656 ؛ 262 ،

- كندا (38 مليون) - 14،022 ؛ 234 ؛ 2،770 ،

- النمسا (8.9 مليون) - 11.781 ؛ 186 ؛ 507 2 ،

- البرتغال (10.2 مليون) - 10 524 ؛ 266 ؛ 75 ،

- إسرائيل (9.1 مليون) - 018 8 ؛ 46 ؛ 477 ،

- السويد (10.3 مليون) - 6443 ؛ 373 ؛ 205 ،•

- النرويج (5.5 مليون) - 5550 ؛ 62 ؛ 32.

- عدد السكان الإجمالي 859.4 مليون نسمة، والعدد الإجمالي للوفيات 54422 (0.006٪).

وهكذا، ففي البلدان التي لديها نظام سوفييتي للرعاية الصحية، معدل الوفيات بالفيروس الشرير أقل بـ 120 مرة! والاستنتاجات متروكة للقراء.

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