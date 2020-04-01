"ستالينغراد" غاز ينتظر "غاز بروم" في أوروبا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي"، مقالا حول صراع الغاز في أوروبا وتوقع أن تصمد "غاز بروم" الروسية فيه حتى النهاية.

وجاء في المقال: في مارس، كان الطلب على إمدادات الغاز الروسية في أوروبا أقل من الأشهر السابقة من العام الجاري.

من ناحية، "غاز بروم" محمية بعقود طويلة الأجل؛ ومن ناحية أخرى، تهاجم الشركة الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة في السوق الفورية. ومع ذلك، تستمر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في النمو في السوق الأوروبية. ومن بين الأسوأ تبقى أوروبا أفضل مكان لتسويقه.

وفي الصدد، يشير المحلل في مجموعة FINAM، أليكسي كالاتشيف، إلى أنه "من الصعب الآن تحديد ما إذا كانت شركة "غاز بروم" ستحافظ على مستواها السابق في التصدير أم ستقلل الإمدادات. فمقارنة ببداية العام، يتغير الوضع مع إمدادات الغاز إلى أوروبا. واحتياطيات الوقود في مرافق التخزين في دول الاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من العام الماضي. ومع ذلك، يبدأ موسم الضخ. والآن، أسعار الغاز منخفضة للغاية، وسوف يسارع المستهلكون إلى تخزينها لموسم التدفئة التالي".

فبحلول الـ 28 من مارس، وفقا لهيئة GIE للمتابعة، كانت مرافق التخزين تحت الأرض في دول الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 54.7 %، مع 58 مليار متر مكعب فيها. وخلال الموسم، أنفق المستهلكون 45 مليار متر مكعب، وهذا أقل بقليل من الموسم السابق..

تبلغ السعة الإجمالية لمنشآت التخزين الأوروبية 106 مليار متر مكعب، وبصرف النظر عن الأسعار المنخفضة القياسية، لن تكون أوروبا قادرة على ضخ أكثر من 50 مليار متر مكعب فيها، أي أقل بـ 10 مليار متر مكعب من الموسم الماضي.

وفي رأي نائب رئيس شركة IHS Markit للغاز والطاقة، شانكاري شرينيفاسان: "ستؤدي الزيادة غير المسبوقة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بالتأكيد، إلى تأثير عكسي. فسوف تملأ الخزانات في وقت مبكر، ما سيضاعف الضغط على الأسعار. وسوف ينجم عن ذلك تفاعل متسلسل".

وبالنظر إلى انخفاض تكلفة إنتاج الغاز الروسي، ستظل شركة "غاز بروم" قادرة على تحمل حرب الأسعار. يبقى السؤال فقط إلى متى يمكن لموردي الغاز الطبيعي المسال العمل بخسارة.

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