نيويورك تختار المال بدل السلامة

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رفض فكرة عزل المدينة الأكثر تعرضا للوباء في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: لن يتم فرض الحجر الصحي، في ولاية نيويورك، حيث سجلت أكثر من 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. ذلك ما بيّنه الحاكم أندرو كومو.

وفيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ذلك، إمكانية إغلاق نيويورك أمام الدخول والخروج، قال حاكم الولاية إن جعل مدينته كمدينة ووهان الصينية أمر قاس وليس من الطبيعة الأمريكية. وهو يرى أن العزلة الكاملة لعاصمة رأس المال العالمي سوف تسبب ضررا كبيرا للولايات المتحدة، في حين ستكون فاعلية الحجر الصحي منخفضة.

وعلى ذلك، يوافق المدير العلمي للاتجاه الاقتصادي في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيكتور سوبيان، ويرى أن إدخال نظام عزل صارم لنيويورك سيكون له نتائج لا يمكن التنبؤ بها عمليا على الأنظمة المالية الأمريكية والعالمية. ولكنه، يرى، في الوقت نفسه، حتمية تطبيق الحجر، في حال زيادة الخطر على حياة الناس. وقال: "لكن هنا يجب ملاحظة أن الأمور ليست كلها في يد ترامب. فهو قد يفرض حالة الطوارئ، لكن هذا الإجراء الخاص يتطلب إذنا من الكونغرس. وبشكل عام، في الولايات المتحدة، تتمتع قيادة الولاية باستقلالية كبيرة في اتخاذ إجراءات تقييدية".

وشدد سوبيان على أن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لا يزال دون مستوى الحد من الوباء، على الرغم من الأموال التي تنفق على القطاع الطبي وتصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لطالما كان نظام الرعاية الصحية الأمريكي فعّالًا وقدم مستوى عالٍ من العلاج في الظروف المواتية، لكنه لم يكن جاهزا لمثل هذه الظروف القاهرة. ولكنني، أعتقد بأن الأمريكيين سوف ينجحون في نهاية المطاف".

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