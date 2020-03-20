في سوريا يقوّضون الاتفاق التركي الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول قرب انفجار الوضع في إدلب، نتيجة عجز تركيا عن نزع سلاح العصابات الجهادية أو عدم رغبتها في ذلك.

وجاء في المقال: تعرضت قافلة تركية لكمين جهادي في إدلب. وقع الهجوم، الذي تحوّل إلى معركة كاملة، صباح الـ 19 من مارس، على الطريق السريع M4 بالقرب من قرية محمبل.

تنص اتفاقيات موسكو على أن تتحرك الدوريات الروسية التركية المشتركة فقط، على الطريق السريع، فيما على الأتراك تطهير ستة كيلومترات شمال الطريق السريع من المسلحين، وعلى الروس فعل شيء مشابه جنوبي الطريق.

هناك تفصيل غريب، هو أن المجموعة التركية التي تعرضت لهجوم كانت في قافلة، وليست دورية. هناك أدلة على أن دبابة ليوبارد كانت في عداد القافلة، إلا أنها كانت على قاطرة. وربما كانت القافلة تشمل منظومة Atilgan للدفاع الجوي. وهذا لا يندرج في اتفاقيات موسكو. هذا ليس دورية، إنما نقل معدات ثقيلة على الطريق السريع، الذي، وفقا لبنود الاتفاقية، يجب أن يصبح منطقة منزوعة السلاح.

فإما أن الأتراك لا يمكنهم أو هم لا يريدون القضاء على الجماعات المتطرفة في منطقة مسؤوليتهم على طول الطريق السريع M4.أو نزع سلاحها. حادثة محمبل، أول اختبار للقوة. لكن نزع سلاح المقاتلين وإنشاء ممر منزوع السلاح على طول الطريق السريع، أحد النقاط الرئيسية في اتفاق موسكو. فهل يلتزمون بالاتفاق أم لا؟

بدوره، نقل الجيش الحكومي السوري قوات كبيرة إلى جبل الزاوية، لغرض واضح هو استهداف جسر الشغور. وهذه المدينة، نقطة رئيسية على الطريق السريع M4 والعاصمة غير الرسمية للعصابات الأجنبية، بما في ذلك تلك القادمة من دول الاتحاد السوفييتي السابق وشمال القوقاز الروسي.

ذلك كله، يشير إلى أن الهدنة الحالية، للأسف، قد لا تستمر حتى منتصف أبريل. كانت هناك علامات كافية على مثل هذا السيناريو السلبي، ولكنه الآن بات شديد الوضوح.

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