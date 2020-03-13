الأمريكيون عثروا على أثر إيراني في إدلب

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مفارقة أن تتهم واشنطن طهران بمشاركة الجيش السوري عمليته في إدلب، فيما لم تفعل أنقرة ذلك. فلماذا؟

وجاء في المقال: الثلاثاء، قام جيمس جيفري بزيارة إلى بروكسل. وبحسب المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية، زار الممثل الخاص الأمريكي في الشأن السوري مقر الناتو في العاصمة البلجيكية، وعقد اجتماعاً مع "ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي"، وناقش الوضع في إدلب والتدابير المحتملة لدعم تركيا. وفي نهاية المباحثات ، قدم إحاطة هاتفية للصحفيين، شارك فيها السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد.

فأعلن جيفري خلال إحاطته الصحفية أن هجوم القوات الحكومية السورية في إدلب، لم يشارك فيه فقط عسكريون روس، إنما وإيرانيون.

وعلل مشاركة إيران في القتال بحقيقة أن قوات الأسد في إدلب تكبدت خسائر كبيرة من ضربات الأتراك. ولكن، ثمة مفارقة في أن أنقرة الرسمية لم توجه اتهامات من هذا القبيل ضد جارتها. واقتصرت وسائل الإعلام التركية على الحديث عن مشاركة قوات الدفاع الذاتي في هجوم قوات الأسد في إدلب.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، إن تصريحات جيفري قد تكون مقدمة لعقوبات أمريكية جديدة ضد إيران، و"يمكن أن يدور الحديث، على الأرجح، على بعض التفاصيل التقنية، وإضافة أشخاص وشركات جديدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية. ولن تكون هناك تغييرات جذرية. فالعقوبات الأمريكية مطبقة بالفعل. علما بأن أي تشديد للضغط على طهران يمكن أن يكون محسوسا هناك بشكل مؤلم للغاية".

وأشار ساجين إلى أن العقوبات منعت تصدير النفط والغاز الإيراني. وبعد انخفاض أسعار النفط، أصبح الوضع أكثر تعقيدا. و"بالنظر إلى أن السلطات اعتادت بيع النفط بطرق رمادية وسوداء، وبأسعار منخفضة، فإن آفاق إيران الاقتصادية الآن سيئة".

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