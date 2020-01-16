دول عربية في الناتو: لماذا فكرة ترامب محكومة بالفشل؟

تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا بولونسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول أسباب عدم واقعية ضم دول عربية إلى حلف الناتو.

وجاء في المقال: دفعت الأحداث مع إيران دونالد ترامب إلى الحديث عن ضم بعض دول الشرق الأوسط إلى حلف الناتو. لكن من المستبعد أن يوافق الأعضاء الأوروبيون على خطة الرئيس الأمريكي هذه.

حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من زمن الحرب الباردة، ست ممالك عربية في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تركيا: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان.

كان الحفاظ على أشكال الحكم والنظام الاجتماعي في هذه البلدان سياسة معتمدة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، اللتين كانتا تخشيان انتشار الأفكار اليسارية في شبه الجزيرة العربية وخضوع الدول النفطية للنفوذ السوفيتي.

إلا أن خصوصية الحكم والبنية الاجتماعية في هذه الدول، وعلى وجه التحديد في المملكة العربية السعودية، هي التي يمكن أن تشكل عقبة رئيسية أمام انضمامها إلى الناتو. ففيما تسترشد الولايات المتحدة الأمريكية بمصالحها البراغماتية، قبل كل شيء، فإنهم في الاتحاد الأوروبي يولون اهتماما خاصا للمكون الإيديولوجي. فلدى الدول الأوروبية ملاحظات حتى على تركيا، العلمانية نسبيا وفقا للمعايير الشرقية، خاصة بعد وصول رجب أردوغان إلى السلطة. فماذا، والحال كذلك، يمكن أن يقال عن المملكة العربية السعودية أو قطر؟

وأخيرا، هناك جانب آخر لهذه القضية. فحتى الأنظمة الملكية العربية نفسها، وخاصة السعودية، التي تطمح لزعامة العالم الإسلامي، على الأقل جزئه السني، يمكن أن ترفض اقتراح ترامب.

ذلك أن المشاركة في حلف عسكري- سياسي مع الولايات المتحدة، مثل الانضمام إلى الناتو، ستؤثر في نظرة مئات ملايين المسلمين على هذا الكوكب إلى المملكة والملكيات الأخرى في المنطقة. فلا يزال يُنظر إلى الإمبريالية الأمريكية من قبل معظم الناس في آسيا وإفريقيا باعتبارها شرا مطلقا، وإلى القيم الأمريكية والأوروبية على أنها شريرة وغريبة. وإذا باتت الملكيات العربية حليفة رسميا للولايات المتحدة والدول الأوروبية في الناتو، فإن العداء تجاهها سيزداد بشكل كبير.

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