خبير إيراني: منظومات دفاعنا الجوي اخترقها هاكرز أمريكيون

تحت العنوان أعلاه، كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"،عن ادعاء إيراني جديد بأن قراصنة أمريكيين اخترقوا نظام الدفاع الجوي الإيراني وأسقطوا طائرة الركاب الأوكرانية.

وجاء في المقال: تحدث الصحفي الإيراني وخبير الأمن الدولي، فرشاد غولزاري، لـ"كومسومولسكايا برافدا"، عن فرضية لتحطم طائرة بوينغ 737 الأوكرانية في الـ 8 من يناير، يتم تداولها الآن في طهران، فقال:

"هناك حقيقة هي أن أنظمة الدفاع الجوي لدينا، وفقا للجيش الإيراني، تم اختراقها من قبل الولايات المتحدة"

في الوقت نفسه، وفقا لـ غولزاري، فإن الأخبار عن "تفريق المظاهرات الجماهيرية بقسوة" ليست صحيحة، فقال: "هذه الأخبار غير صحيحة. انتهت المظاهرات المتعلقة بسقوط الطائرة الأوكرانية، أقول لك هذا كمراسل".

وجهة نظر أخرى من الباحث السياسي والخبير في تقنيات الانترنت، ميخائيل فريبين:

من دون "آثار رقمية"، تبقى هذه الادعاءات عارية:

هذه هي الرواية الثالثة لسقوط طائرة بوينغ 737، تظهر في إيران. في البداية، أشارت إدارة الطيران المدني إلى "حادثة تقنية" مثل حريق في محرك. ثم أقرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأن الطائرة أسقطها ضابط دفاع جوي من الحرس الثوري، كان أمامه في حالة من التوتر 10 ثوان فقط لاتخاذ قرار (أي أن العامل البشري هو السبب في ذلك). والآن، يتحدثون عن "هاكرز أمريكيين"، بسبب هجومهم ظنت أنظمة الدفاع الجوي طائرة الركاب صاروخا مجنحا أمريكيا.

هل هذا ممكن؟ لا أحد ينكر أن هناك في هيكل القوات المسلحة الأمريكية قيادة للعمليات الالكترونية، بمعنى آخر، قراصنة قادرين على حل مجموعة واسعة جدا من المهام. لكن اختراق نظام الكمبيوتر، كقاعدة عامة، يترك "بصمة رقمية". تسجل برامج الحماية، تلقائيا، العناوين التي جاء منها الهجوم، والأدوات المستخدمة فيه، وما إلى ذلك. مثل ذلك في "الصناديق السوداء" المزودة بها الطائرات، والتي من دونها لا يمكن إجراء تحليل موضوعي لأي حادث. إذا كانت طهران مستعدة لإرسال السجلات إلى المجتمع الدولي (التقارير عن "المسارات الرقمية" التي أتحدث عنها)، فسيكون لهذه الرواية الحق في الوجود.

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