ترامب سيضرب إيران بعقوبات جديدة

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول نتائج تحميل واشنطن مسؤولية الهجوم على منشآت النفط السعودية لطهران.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقف وراء هجوم ليلة الـ 14 من سبتمبر على مصافي النفط في المملكة العربية السعودية، وأكد استعداده لتشديد العقوبات ضد إيران، مبينا أنه يفضل تجنب الحرب.

فيما اتخذت الرياض خطوة، الأربعاء، طالما تهربت منها: فقد انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتسيير دوريات في خليج عمان والخليج العربي.

والثلاثاء، أعلن المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة طارئة قام بها مايكل بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، توجه بعدها إلى أبو ظبي للقاء ولي العهد، الأمير محمد بن زايد، لمناقشة "القضايا الإقليمية والثنائية". بدا الحديث مع القائد الفعلي لجيش أحد الحلفاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية في منطقة الخليج استمرارا منطقيا للمباحثات مع بن سلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الرياض الرسمية رأت ضرورة إجراء مشاورات مع موسكو قبل المباحثات مع بومبيو. وقد ناقش فلاديمير بوتين وبن سلمان الهجوم على مصافي المملكة في اتصال هاتفي يوم الأربعاء. وكما أكد مكتب الكرملين الصحفي. جرى الحديث بمبادرة من الجانب السعودي.

وفي الصدد، يرى كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير إيسايف، أن من السابق لأوانه الحديث عن اقتراب الحرب رغم أن الهجوم على مصافي النفط واتهام إيران، أدى، بالطبع، إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

وقال:"القيام بعمليات حربية ضد إيران خطوة خطيرة للغاية، تعني حربا كبيرة في الشرق الأوسط. وليس لدى الولايات المتحدة أو السعودية أي رغبة فيها أو إمكانية لها. يكفي أن نذكر حقيقة واحدة فقط: لاحتلال إيران، ستكون هناك حاجة إلى جيش قوامه 200000 ألف جندي كحد أدنى. من أين يحصلون عليهم؟ بغض النظر عن درجة عدوانية السلطات السعودية تجاه إيران، فلا حول لها بهذا الجيش. جاهزية قواتهم القتالية تجعلنا نتمنى لهم الأفضل. لقد بينت الحرب في اليمن ذلك بوضوح".

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