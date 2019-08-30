الأوروبيون تخلوا عن الطيران إلى الفضاء على "سويوز" بسبب NASA

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا فيدينييفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن تخلي الأوروبيين عن الناقل الفضائي الروسي باتجاه الأمريكي.

وجاء في المقال: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن وقف الرحلات الجوية على متن سفينة الفضاء الروسية سويوز. صرح بذلك، الاثنين، في المؤتمر الأوراسي لعلوم الفضاء، الذي افتتح في موسكو، رئيس ممثلية وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، رينيه بيشيل.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد بيشيل إمكانية إرسال رحلات فضائية مشتركة على متن مركبات روسية وأمريكية في المستقبل، إذا اتفقت الولايات المتحدة وروسيا عل ذلك.

الأوروبيون مشاركون في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، حيث تم تثبيت جميع وحداتهم عليها. وحتى وقت قريب، كانت رحلاتهم على متن سويوز تجري في إطار الحصص الأمريكية أو على أساس اتفاقيات منفصلة مع "روس كوسموس".

وقد علق رائد الفضاء الروسي بافيل فينوغرادوف على تصريح بيشيل، بالقول: " انتهى برنامج إيصال رواد وكالة الفضاء الأوروبية، وما عادوا ملزمين بشيء تجاهنا. وبالنظر إلى حقيقة أن الأمريكيين سيكون لديهم قريبا سفنهم الخاصة لإيصال رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، فإن هذا التصريح منطقي تماما. أما بالنسبة لسفننا، فلن تبقى للفرجة، فهناك من يرغبون في الطيران عليها من بلدان أخرى. وكل ما يقال عن التكلفة المنخفضة لإيصال رواد الفضاء على متن سفن SpaceX ليس أكثر من خدعة. فسوف تتاح أمام المشاركين في برنامج محطة الفضاء الدولية الفرصة لمقارنة الأسعار الحقيقية للرحلات على متن سفننا والسفن الأمريكية".

من ناحية أخرى، وفقا لما تبينته"موسكوفسكي كومسوموليتس"لدى صناعة الفضاء، فإذا انضمت Dragon2 و Starliner بثقة إلى الناقلات الفضائية، فسيكون من الأسهل بكثير على رواد الفضاء الأوروبيين الاستعداد للرحلات ليس في قاعدتين، في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كما يحدث الآن، إنما فقط في الولايات المتحدة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة