تحت العنوان أعلاه، كتب تيموفي بورداتشيف، في "إزفستيا"، حول طموح الرئيس الفرنسي الواضح إلى شغل مكان بارز في السياسة العالمية، ولكن؟

وجاء في المقال: تحتل فرنسا بثقة متزايدة موقع الزعيم الفكري والسياسي لأوروبا، ويواصل رئيسها، إيمانويل ماكرون، الإدلاء بتصريحات تشغل جديا المراقبين الدوليين.

ففي تصريح لامع جديد، أعلن ماكرون في خطابه السنوي إلى سفراء الجمهورية الفرنسية في الخارج، أن هيمنة الغرب في الشؤون العالمية تنتهي، والسبب في ذلك يعود إلى تغيرات جيوسياسية عالمية. وبالدرجة الأولى، تزايد نفوذ الصين وروسيا، اللتين تنتهجان سياسة خارجية لا تخضع لسيطرة الغرب.

ما الذي يمكن استنتاجه من بيان ماكرون الجديد بالنسبة لروسيا؟

أولاً، إن إدراك زعيم الدولة الأوروبية الرائدة بأن هيمنة الغرب تقترب من نهايتها لا يعني التخلي عن الكفاح من أجل هذه الهيمنة. فتاريخيا، تمكنت الدول الأوروبية، ومن ورائها أمريكا، من بناء رفاهها على استغلال قدرتها في فرض قواعد اللعبة على الآخرين؛

وثانيا، وهو الأهم، بيان ماكرون الثوري إلى حد بعيد، حجة جديدة لفهم ما بدأوا في روسيا يميلون إليه. لقد انتهى العالم الذي يدور حول أوروبا وأمريكا، واستمرار العيش فيه يعني الانغماس في أوهام خطيرة. لم يعد من الممكن تجاهل أهم عوامل التطور الاستراتيجي.

روسيا، بلد أوروبي بروحها وتاريخها وتجارتها الخارجية، على الرغم من أنها تقع على ثلاث محيطات. وأيا يكن الحال، فأوروبا لا تزال الشريك الأكثر أهمية لروسيا في العالم. الصداقة مع الصين ضرورية لتحقيق الأمن والتنمية العالميين. ومع ذلك، فالتهديدات المباشرة، كما كان الحال دائما في التاريخ، تأتي على وجه التحديد من الاتجاه الأوروبي الغربي. لذلك، فإن رأي الأوروبيين وقدرتهم على أن يكونوا منطقيين في العالم الحديث أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لروسيا.

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